Confeitaria tradicional do Centro de Curitiba fecha as portas após 37 anos

Depois de 37 anos vendendo chocolates artesanais, cafés e strudels, a Confeitaria Neuchatel encerrou sua operação. A loja servia um tradicional café colonial todas as tardes, que era famoso por Curitiba.

Agradecendo aos clientes, a confeitaria fez uma publicação no Instagram anunciando o fim das atividades em maio. Eles também fizeram um bazar com itens da loja. Nos últimos dias, o imóvel atualmente está sobre processo de reforma e será restaurado em breve.

O nome Neuchatel é uma homenagem a uma cidade da Suíça que abriga uma das mais antigas fábricas de chocolates do mundo. O produto foi o primeiro item do cardápio, que depois cresceu e passou a oferecer de bolos a almoço.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!