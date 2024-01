Um bolão de Foz do Iguaçu está entre os ganhadores do prêmio máximo da Lotofácil 3000 milionária, sorteada na noite desta quarta-feira. Os números sorteados você acompanhou aqui na Tribuna, agora vamos saber os detalhes das apostas ganhadoras. O prêmio estava acumulado em R$ 5 milhões e saiu para 7 apostas, uma delas do Paraná.

Resultado Lotofácil 3000: 01, 02, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 24 e 25.

A aposta ganhadora da Lotofácil 3000 no Paraná é de Foz do Iguaçu, extremo oeste do estado. Um bolão com 10 participantes garantiu um prêmio de R$ 924,4 mil, o que renderá nada menos que R$ 92,4 mil para cada participantes. Nada mal, hein? O grupo apostou com uma aposta de 17 números na Itaipu Loterias.

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio FOZ DO IGUACU/PR ITAIPU LOTERIAS 17 Não Bolão 10 R$924.479,40

A Itaipu Loterias ainda garantiu cinco bolões que bateram na trave, acertando 14 dos 15 números sorteados. Falando nisso, oito apostas de Curitiba garantiram prêmio também com 14 acertos na Lotofácil. Cada uma delas garantiu o “troco” de até R$ 2,2 mil, dependendo da aposta.

Lotofácil 3000 premia Curitiba

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERIAS CANADA 16 Não Bolão 13 R$2.249,65 CURITIBA/PR LOTERIAS CAPITAL 15 Não Simples 1 R$1.124,87 CURITIBA/PR LOTERIAS CENTENARIO 16 Não Simples 1 R$2.249,74 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.124,87 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.124,87 CURITIBA/PR LOTERICA MOCELIN 15 Não Simples 1 R$1.124,87 CURITIBA/PR MORUMBY LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.124,87 CURITIBA/PR REDE SUL LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.124,87

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e ganha prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3. A máxima, com 20, custa R$ 46,5 mil.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Você já viu essas??

Rodovia bloqueada Vigas gigantes vão interditar BR-376, na região de Curitiba, neste fim de semana Catracas livres Ônibus de graça em Curitiba? Tarifa zero seria possível! Cadê a higiene? QUE NOJO!!! Baratas dominam ônibus mais famoso de Curitiba!