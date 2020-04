Mais duas mortes foram registradas no Paraná em consequência do novo coronavírus nesta sexta-feira (10). As duas mortes aconteceram no interior do estado: um homem de 71 anos que faleceu em Londrina, norte do estado; e um paciente de Iretama, no centro-oeste, de 51 anos. As duas vítimas tinham comorbidades.

O Paraná registra atualmente 26 óbitos dos 655 casos confirmados, sendo que 12 pacientes não residem no estado. Foram descartados 5.750 casos e 502 tiveram amostras coletadas e estão em investigação.

Até o momento, 120 pacientes seguem internados, sendo 67 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) e 53 em leitos clínicos. O número de pacientes já liberados do tratamento será atualizado no início da próxima semana.

Casos em Curitiba

Curitiba atualizou para 249 o número de casos de novo coronavírus nesta quinta-feira (9), com a confirmação de 21 novos pacientes infectados. Mas nenhuma pessoa morreu na capital nas últimas 24 horas, permanecendo em cinco o total de óbitos. Conforme o boletim diário divulgado na tarde desta quinta-feira (9), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a cidade tem atualmente 147 casos suspeitos, 767 descartados e 85 pessoas já recuperadas da doença.