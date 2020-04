Mais de 100 centros de pesquisa brasileiros, entre universidades e hospitais, estão realizando estudos clínicos contra o novo coronavírus (Covid-19). Além da cloroquina, diversas outras substâncias ou combinações de medicamentos estão sendo testadas em nove ensaios clínicos acompanhados pelo Ministério da Saúde. Estima-se que mais de 5 mil pacientes infectados – de quadros leves a graves – estejam participando dos testes.

Alguns resultados podem chegar em breve, segundo o secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Denizar Vianna. “Teremos resultados preliminares ainda no mês de abril para oferecer terapias seguras e eficazes para a população. Temos que pautar as nossas decisões baseadas em evidências científicas. Nós estamos em busca e, com celeridade, vamos dar respostas seguras e eficazes à população”, disse Vianna na terça-feira (7), em entrevista coletiva.

Além da cloroquina e da hidroxicloroquina (já usados contra malária e doenças autoimunes), associadas ao antibiótico azitromicina, estão sendo pesquisados:

– Combinação de remédios contra HIV, formada por lopinavir e ritonavir.

– Combinação de lopinavir e ritonavir em conjunto com a substância interferon beta-1b, usada no tratamento de esclerose múltipla.

– Antiviral remdesivir, desenvolvido para casos de ebola.

Em breve, serão iniciados estudos com o corticosteroide dexametasona, com o inibidor de interleucina-6 – tocilizumabe, e com plasma convalescente, a parte líquida do sangue, coletada de pacientes recuperados e que sugere bons resultados em outros países.

Entre os grupos de pesquisa estão o Coalizão Covid-19 Brasil, formado por hospitais como Albert Einstein, HCor e Sírio Libanês; outro baseado na linha de pesquisa “ensaio clínico Solidarity”, da Organização Mundial da Saúde (OMS) e coordenado, no Brasil, pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz); e outro desenvolvido pela Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, em Manaus (AM).

O Ministério da Saúde alega acompanhar, em tempo real, as pesquisas mundiais que estão sendo desenvolvidas, bem como publicações em periódicos internacionais sobre novas possibilidades de tratamentos e vacinas contra o Covid-19.

Mais 20 estudos

Além das substâncias apontadas, a diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde, Camile Sachetti, afirma que só no último fim de semana pelo menos 20 artigos foram publicados mostrando diferentes medicamentos que estão em investigação, como: favipiravir; remdesivir; lopinavir; ritonavir e interferon associado a ribavirin; 4- Epclusa (velpatasvir/sofosbuvir) e Harvoni (ledipasvir / sofosbuvir); interferon (IL6); ribavirin; sarilumab; tocilizumabe; oseltamivir, mais combinações e plasma convalescente.