Como parte do programa Voe Paraná de expansão da malha aérea, o governo estadual anuncia na tarde desta terça-feira (10) dois novos voos. A rota Ponta Grossa-São Paulo, para o aeroporto de Congonhas, será operada pela empresa Passaredo, que ganhou slots – direito de pousar e decolar em aeroportos – em disputa para atuar na mais movimentada unidade aeroportuária do país.

Os voos devem começar em janeiro, duas vezes aos dia, pela Voe Pass, novo nome da companhia depois da aquisição da MAP. Ponta Grossa já tem ligação para o estado de São Paulo aérea diária, mas é pela Azul, para o aeroporto de Viracopos, em Campinas.

Além da oferta atual, outras rotas da Passaredo no Paraná estão em negociação, dentro do programa de incentivos que diminuem a alíquota do ICMS do querosene da aviação civil à medida que a mais voos e novos destinos são incorporados. Com isso, a oferta de passagens aéreas foi ampliada consideravelmente no Paraná.