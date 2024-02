O novo Paredão do BBB 24 está formado entre Deniziane, Fernanda e Matteus. Raquele, a Líder na semana indicou Deniziane para a berlinda. Michel, o Anjo, ao invés de imunizar uma pessoa, precisou indicar ao Paredão. Lucas Henrique, o Buda, foi a sua escolha.

QUEM VOTOU EM QUEM

Michel votou em Davi;

Fernanda votou em Matteus;

Giovanna votou em Wanessa Camargo;

Isabelle votou em Matteus;

Giovanna Pitel votou em Matteus;

Bin Laden votou em Fernanda;

Rodriguinho votou em Davi;

Davi votou em Fernanda;

Lucas Henrique votou em Fernanda;

Yasmin Brunet votou em Fernanda;

Leidy Elin votou em Fernanda;

Matteus votou em Fernanda;

Deniziane votou em Fernanda;

Alane votou em Fernanda;

Beatriz votou em Fernanda;

Wanessa Camargo votou em Fernanda.

Com 10 votos, Fernanda foi a mais votada e está no Paredão. Matteus foi a segunda pessoa mais votada, com 3 votos, e também está na berlinda.

PROVA BATE E VOLTA

Matteus, Fernanda e Lucas competiram e Lucas se salvou.

ENQUETE

Quem você quer que saia do BBB 24: Deniziane, Fernanda ou Matteus? Vote!