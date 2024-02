Conheça as picapes em exposição no Dream Car Museum de São Roque-SP

Um museu repleto de novidades. Inaugurado há apenas dois meses, em 9 de dezembro de 2023, o Dream Car Museum de São Roque cria um novo atrativo aos apaixonados por veículos: um setor temático dedicado a exposições temporárias. Localizado no segundo pavimento do prédio principal, conta com 200 metros quadrados, ampliando a área de exposições para 2.200 metros quadrados. Agora, o acervo é composto por 91 carros e picapes, 20 motos e 40 bicicletas, totalizando 151 veículos. Outra grande inovação é o Espaço Colecionáveis, igualmente localizado no segundo pavimento e que traz milhares de miniaturas de automóveis, carros campeões da Fórmula 1, caminhões, ônibus, motos e também aviões. Já em meados de março, será inaugurado um kartódromo de nível internacional, com pista de 1.030 metros de extensão por 7 metros de largura.

Picapes iradas foram as escolhidas para inaugurar o novo espaço temático, comprovando que o Dream Car Museum também valoriza os veículos customizados, street e hot rods. Mesmo modificados, são veículos de coleção. Alguns modelos tiveram seus motores originais substituídos por modernos V8 que chegam a poderosos 460 cv de potência. Outros são mais comportados, mas com importante valor histórico, como a veterana Ford F1000 ano 1990, fortemente ligada à história dos brasileiros. São 8 exemplares raros, de diversas marcas, que poderão ser contemplados até 30 de março. Em abril, darão lugar a 12 modelos do clássico Mustang, que celebra 60 anos de produção em 2024. “Contrariando o que ocorre em muitos museus, o nosso acervo estará sempre em constante renovação, motivando os visitantes a voltarem’’, revela o gerente do complexo, Matheus Garcia.

Quatro das picapes em exibição foram customizadas pela Ogro’s Garage Restaurações, tradicional empresa de Sorocaba capaz de transformar uma sucata em um carro novo. O trabalho demora em média 24 meses para ser realizado na sede da empresa, localizada na Rua Marianto da Rosa Carvalho, 25, Distrito Industrial. Os sócios-proprietários, Eleniel Bianconi (Léo) e Vanildo Amaro Júnior Teixeira (Lagoa), revelam-se entusiasmados com a parceria. ‘‘Quando se pensa em museu, fala-se no lugar onde estão os melhores carros. Temos vários veículos premiados em eventos, mas o Dream Car Museum representa muito mais para nós, pois é frequentado por apaixonados com alto conhecimento sobre carros’’, revela Leo. O trabalho da Ogro’s Garage Restaurações pode ser conferido na sua conta do Instagram e pela fanpage do Facebook. Informações adicionais: WhatsApp (15) 99724-4413.

Modelos com até 460 cv de potência:

1 – Chevrolet 1951 branco perolizado: A famosa Chevrolet ‘‘boca de sapo’’ 1951 teve o powertrain original substituído pelo do Camaro, um V8 LS3 de 6.2 litros com 400 cv de potência acoplado ao câmbio automático de 6 marchas. Conta, ainda, com suspensão independente na dianteira e na traseira, freios Brembo, direção hidráulica, ar-condicionado e vidros elétricos. As rodas dianteiras são aro 18’’ e, as traseiras, aro 20’’, algo comum nos Estados Unidos. Em resumo: um legítimo projeto norte-americano realizado no Brasil pela Ogro’s Garage Restaurações;

2 – Ford F1 1951 azul: É equipada com motor V8 Coyote 5.0 do Mustang com 440 cv, câmbio manual de 6 marchas, suspensão independente na dianteira e four link na traseira, freios Brembo, direção hidráulica, ar-condicionado e vidros elétricos. Foi customizada pela Ogro’s Garage Restaurações;

3 – Ford F1 1951 vermelha: Conta com propulsor V8 Coyote 5.0 Boss do Mustang que desenvolve 460 cv, câmbio manual de 6 marchas, freios Brembo, rodas aro 20’’, direção hidráulica, ar-condicionado e vidros elétricos. Foi customizada pela Ogro’s Garage Restaurações;

4 – Ford F100 1959 vermelha com teto preto: A F-100 produzida no Brasil tinha semelhanças com a versão de 1956 dos Estados Unidos. Esta F100 em exibição conta com motor do Mustang GT 390, gerando 325 cv de potência, acoplado ao câmbio manual de 4 marchas. Além disso, tem teto rebaixado e revestido em vinil preto, suspensão preparada, rodas Weld Racing calçadas com pneus 205/70 R15 na dianteira e 295/50 R15 Mickey Thompson na traseira;

5 – Chevrolet Brasil 1961 laranja: Tem motor V8 350 (5.7 litros) de 250 cv, câmbio automático de 3 marchas, direção hidráulica, rodas aro 20, ar-condicionado e vidros elétricos. Foi customizada pela Ogro’s Garage Restaurações;

6 – Chevrolet Silverado Camper Special 1973 branca: É equipada com um V8 454 Big Block (7.4 litros) que desenvolve 456 cv (450 hp) e câmbio automático de 3 velocidades, bem como tração 4×4. Além disso, conta com suspensão a ar. Esta versão exposta é a Super Duty, com caçamba mais longa e rodas traseiras duplas;

7 – Ford F250 Ranger Lariat 1979 vermelha: É dotada de motor V8 460 Big Block de 7.5 litros que desenvolve 203 cv (200 hp) e câmbio automático de 3 velocidades. A configuração em exibição é a luxuosa Lariat;

8 – Ford F1000 ano 1990 amarela: Picape que faz parte da vida dos brasileiros, foi lançada em 1979 com motor diesel de 83 cv. Em 1990, ano deste exemplar em exposição, recebe o primeiro propulsor turbodiesel a equipar uma picape nacional, um quatro cilindros 3.9 com 119 cv de potência, acoplado ao câmbio manual de 5 marchas. Seu nome faz alusão à capacidade de carga: 1.005 kg. (Fonte: Ogro’s Garage Restaurações e Dream Car Museum – Fotos: Carolina Lopo/Divulgação).