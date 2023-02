O Ministério Público do Paraná denunciou por feminicídio um homem que tentou matar a ex-namorada – ele a agrediu e a trancou em casa com o gás de cozinha ligado. O caso aconteceu no dia 31 de janeiro deste ano, na cidade de Pitanga, na região Centro Sul do Paraná. O motivo do crime teria sido a não aceitação do fim do relacionamento que mantinham.

LEIA TAMBÉM:

>> VÍDEO! Incêndio no Warung Club em Santa Catarina; Destruição total!

>> VÍDEO! Caminhão abandona comboio e evita mega acidente ao usar área de escape na BR-376

De acordo com a denúncia, o investigado teria ido ao apartamento da vítima, onde a agrediu com socos, tapas e esganadura. Na tentativa de matar a mulher com asfixia, ele acionou o gás de cozinha e fechou as janelas todas da casa. A vítima só sobreviveu porque conseguiu fugir, pulando da janela do apartamento, que fica no segundo andar do prédio.

A denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná para a 2ª Promotoria de Justiça de Pitanga pede a condenação do acusado pelo crime de tentativa de homicídio com quatro qualificadoras: feminicídio, meio cruel, motivo torpe e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima. O acusado está preso.

Veja que incrível