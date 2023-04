Grupo Tacla confirma mais um novo shopping no interior do Paraná

O Grupo Tacla confirmou a chegada do Plaza Campos Gerais, shopping que está sendo construído em Ponta Grossa, no Paraná, e que ficará pronto em 2024. Esse será o 11º empreendimento do grupo no estado.

O Plaza Campos Gerais tem a participação da LF22 Empreendimentos Imobiliários e fica localizado em um ponto de entroncamento de importantes rodovias que cortam o estado e que possuem grande circulação de veículos. Por isso o empreendimento leva o conceito de ‘shopping regional’, pois visa atender o público local e também consumidores de todo o Paraná que circulam diariamente pelas imediações.

O empreendimento que já é considerado o maior shopping da região, vai levar o conceito e as grandes marcas a milhares de consumidores das cidades vizinhas a Ponta Grossa. Para o Grupo Tacla, a região tem grande potencial de negócios, pois é estratégica para o estado.

O Plaza terá 76 mil metros quadrados de área construída. Logo nos primeiros dias de operação, contará com 142 lojas, sendo nove âncoras de grandes redes varejistas. Serão 16 operações de fast food, dois restaurantes e quatro salas de cinema. O estacionamento disponibilizará 1,5 mil vagas.

Quando em funcionamento, vai impactar o seu entorno. Somente a estrutura vai exigir junto com suas lojas cerca de 1,5 mil trabalhadores diretos e outros 3 mil indiretos.

“O Plaza será um grande indutor de desenvolvimento para a região, vai empregar milhares de pessoas direta e indiretamente, mexendo positivamente com a economia. Além disso, será mais uma opção de compras, lazer, serviços e entretenimento para as pessoas”, diz o empreendedor do Grupo Tacla, Aníbal Tacla.

Expansão e resultados

O Grupo Tacla vem expandindo seus negócios nos últimos anos. Recentemente inaugurou o City Center Outlet Premium em Campo Largo na região de Curitiba, o primeiro neste conceito dentro do Paraná. No interior do estado, o Palladium Umuarama também é um dos primeiros empreendimentos de shopping centers inaugurados para toda a região.

Em 2022 o Grupo Tacla encerrou o período com resultados expressivos. Pelos dez empreendimentos de sua responsabilidade, circularam ao longo do ano passado mais de 40 milhões de consumidores, o que representa um crescimento de 39% em relação a 2021. Essa circulação também foi responsável por um aumento nas vendas na casa dos 42%, alcançando um volume expressivo de negócios para seus lojistas.

Os empreendimentos do Grupo Tacla encerraram o ano com 2,1 mil lojas operando em 310 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL), o que representa 5% e 15% de expansão respectivamente. Para atender a toda essa demanda, 32 mil postos de trabalhos diretos e indiretos foram contabilizados, crescimento de 12% em relação a 2021.

