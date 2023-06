A captação de imagens do Google Street View flagrou o momento exato de uma tentativa de assalto. O caso aconteceu em Londrina, no norte do Paraná. Quando o carro da empresa Google mapeava as vias da cidade, um homem de moto se aproximou de uma senhora e tentou puxar a bolsa dela. A um clique de distância, em um condomínio da mesma rua, a mulher aparece sentada em frente ao portão de um condomínio enquanto recebe ajuda de outra pessoa.

A expectativa da Polícia Militar é que as imagens ajudem a identificar o suspeito, que já é procurado por outro assalto parecido na mesma região. No caso, uma mulher teve a bolsa e o celular levados por um homem de moto. Segundo o G1, a vítima levou uma facada na região do tórax e foi atendida pelo Samu.

O serviço do Google Street View começou em cidades dos Estados Unidos e da Europa, em 2007. O objetivo é permitir a exploração por imagens tridimensionais, sem sair de casa. A ferramenta coleta as imagens com câmeras especiais, com 360° no sentido horizontal e 290° no sentido vertical, com sistema de GPS.

Os carros do Google Street View circulam periodicamente por ruas de todo o mundo com câmeras direcionais. Depois, as fotos são processadas para gerar um panorama. Cada elemento da foto é detectado, rostos e placas, por exemplo, são borrados.

