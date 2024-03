Gigante de materiais de construção do PR expande operação em SC

A Balaroti, um dos maiores varejistas de materiais de construção do país, inaugurou nesta quinta-feira (28) a sua 2ª loja em Joinville, em Santa Catarina. Localizada no bairro Floresta, na zona Sul da cidade, a nova loja aposta no modelo de home center, oferecendo aos consumidores todos os produtos voltados para construção, reforma e decoração.

A segunda loja na cidade é, também, a 35ª loja da Balaroti e a segunda a ser inaugurada em 2024. Em janeiro, a empresa também abriu uma segunda loja em Londrina, no Norte do Paraná, trazendo um novo conceito para a cidade ao unir os modelos de home center e boutique em um único local. Dando continuidade ao seu plano de expansão, a empresa ainda prevê a abertura de mais uma loja para este semestre, em Toledo, também no Paraná.

Com 2.400 metros quadrados, a Balaroti Joinville Sul reforça a presença da empresa em Santa Catarina e seguirá o mesmo padrão qualidade da loja já existente na cidade, localizada no bairro América, oferecendo a praticidade de um home center completo, permitindo que os consumidores encontrem, em um único local, todos os materiais básicos de construção, além de itens hidráulicos, elétricos, de iluminação, ferramentas, revestimentos, bem como uma variedade de mobiliários, eletrodomésticos e objetos decorativos.

“Nossos esforços estão voltados a proporcionar a melhor experiência de consumo em nossas lojas, trazendo inovações e oferecendo produtos premium das marcas mais conceituadas do mercado”, ressalta o gerente de Marketing do Grupo Balaroti, Fernando Beker.

