Sala VIP do Aeroporto Afonso Pena é eleita a melhor das Américas e Caribe

A Advantage de Curitiba, sala VIP localizada no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, foi eleita a melhor sala VIP das Américas e Caribe pela Priority Pass, o maior programa de benefício de acesso a salas vips do mundo.

Essa é a primeira vez que uma empresa brasileira é premiada na categoria “Priority Pass Excellence Awards”, que leva em consideração a opinião de usuários de mais de 1,5 mil salas vips parceiras da Priority Pass no mundo.

“Alcançar o topo desta premiação tão importante da Priority pela primeira vez mostra que a Advantage caminha na direção certa. A sala de Curitiba, em especial, passou por uma grande adaptação ao novo layout da empresa e, aliada à excelência de atendimento dos nossos funcionários, recebe hoje esse grande reconhecimento. Não tenho palavras para descrever minha alegria e gratidão aos nossos clientes, funcionários, fornecedores e parceiros que hoje são coautores desta conquista”, celebra a CEO da Advantage Vip, Rute Scheliga.

