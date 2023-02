Os produtos paranaenses foram exportados para 212 países em 2022, segundo dados do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, do governo federal. O resultado superou os 208 países com os quais o Paraná negociou em 2021.

O ano de 2022 fechou com aumento de 16,8% nas exportações paranaenses, totalizando US$ 22,2 bilhões comercializados, contra US$ 19 bilhões em 2021. A carne de frango in natura e a soja em grão encabeçam os produtos paranaenses mais vendidos para o exterior, totalizando US$ 3,6 bilhões e US$ 3 bilhões movimentados, respectivamente, em 2022. A maior parte da movimentação foi feita pelos portos paranaenses, que bateram recorde histórico com 58 milhões de toneladas movimentadas em 2022.

A China segue como principal destino dos produtos paranaenses, totalizando US$ 3,6 bilhões movimentados ano passado. Fechando a lista dos cinco países que mais importaram do Paraná em 2022 estão Estados Unidos (US$ 1,7 bilhão), Argentina (US$ 1,5 bilhão), México (US$ 781,5 milhões) e Índia (US$ 746,1 milhões).

Os 20 países que mais compraram do Paraná em 2022

1º – China – US$ 3,6 bilhões

2º – EUA – US$ 1,7 bilhão

3º – Argentina – US$ 1,5 bilhão

4º – México – US$ 781,5 milhões

5º – Índia – US$ 746,1 milhões

6º – Holanda – US$ 720 milhões

7º – Chile – US$ 676,7 milhões

8º – Coreia do Sul – US$ 601,5 milhões

9º – Paraguai – US$ 583,5 milhões

10º – Alemanha – US$ 556,7 milhões

11º – Colômbia – US$ 553,5 milhões

12º – Japão – US$ 544,5 milhões

13º – Irã – US$ 542,1 milhões

14º – Emirados Árabes Unidos – US$ 497,6 milhões

15º – Peru – US$ 494 milhões

16º – Vietnã – US$ 446 milhões

17º – Itália – US$ 360,2 milhões

18º – Uruguai – US$ 347 milhões

19º – Bangladesh – US$ 323,2 milhões

20º – Singapura – US$ 272,3 milhões

