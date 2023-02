O pacote de coxinha da asa de frango pode ser comprado em promoção nesta semana, em Curitiba. A embalagem com um quilo do corte congelado, das marcas Copacol e Mister Frango, sai por R$ 8,99, nas unidades dos Armazéns da Família de Curitiba e Região Metropolitana.

VIU ESSA? Vídeo! Motociclista passa a mão em mulher e leva tombo logo em seguida no Paraná

Além do frango, até o próximo sábado (11), também será possível levar para casa farinha de trigo da marca Arapongas (pacote de um quilo) por R$ 2,99 e feijão-carioca Reserva (um quilo) a R$ 4,99.

Frango e mais alimentos estão em promoção na Semana da Economia, nos Armazéns da Família. Foto: Hully Paiva/SMCS

E ainda continuam valendo, enquanto durarem os estoques, os preços reduzidos do café Santa Catarina/Odebrecht no pacote a vácuo de 500 gramas a R$ 9,90, e o quilo do frango natalino temperado Ave Familio, por R$ 8,95.

LEIA AINDA – Lotofácil milionária tem 11 apostas premiadas em Curitiba; veja lotéricas ‘da sorte’

Podem comprar nos Armazéns da Família de Curitiba e região, as famílias cadastradas no programa, que têm renda de até cinco salários mínimos. A Secretaria Municipal da Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN) coordena a ação.

Conexão com a RMC

O programa Armazém da Família reúne, atualmente, 35 unidades. Elas oferecem gêneros alimentícios e itens de higiene e limpeza, em média, 30% mais baratos que no varejo. Esses produtos beneficiam 360 mil famílias com renda até cinco salários mínimos. São aproximadamente 1 milhão de curitibanos e 163 entidades sociais e filantrópicas autorizadas a comprar nas lojas do programa.

VEJA TAMBÉM – Novo Contorno Sul de Curitiba entre os projetos de pacotão de R$ 3,3 bilhões

Além disso, o programa mantém convênio com 14 municípios da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) onde estão cadastradas 82,5 mil famílias ou cerca de 280 mil pessoas. Esse público também pode comprar na Semana da Economia de seus municípios de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 14h.

Veja que incrível