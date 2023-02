A sorte segue rondando os curitibanos! Nada menos do que 11 apostas na Lotofácil 2733 foram premiadas em Curitiba, todas com 14 acertos. O concurso foi sorteado na noite de segunda-feira (6), no Espaço da Sorte da Caixa, em São Paulo (SP). O prêmio principal de R$ 1,5 milhão, para quem acertasse as 15 dezenas, saiu para duas apostas, uma de Taió (SC) e outra de Suzano (SP).

As apostas de Curitiba que fizeram 14 acertos vão embolsar o prêmio de R$1.315,59, cada. Três delas foram feitas em canais eletrônicos da Caixa e as demais nas seguintes lotéricas: Alpha Loterias, Casa Lotérica Estação da Sorte, CIC Loterias, Esperança Loterias, Loterias Manoel Ribas, Lotérica A Hora da Fortuna, Mônaco Loterias e Zinia Loterias. Confira detalhes abaixo!

O próximo sorteio da Lotofácil, concurso 2734, será realizado nesta terça-feira (7), com o prêmio estimado de R$ 1,5 milhão.

Como apostar?

Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2,50. As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio, nas lotéricas de todo o Brasil ou pela internet.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, por volta das 20h. Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos.

Lotofácil concurso 2733

Apostas de Curitiba ganhadoras com 14 acertos

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR ALPHA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.315,59 CURITIBA/PR CASA LOTERICA ESTAÇAO DA SORTE 15 Sim Simples 1 R$1.315,59 CURITIBA/PR CIC LOTERIAS 15 Não Bolão 2 R$1.315,58 CURITIBA/PR ESPERANCA LOTERIAS 15 Não Bolão 5 R$1.315,55 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Sim Simples 1 R$1.315,59 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.315,59 CURITIBA/PR LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS 15 Não Simples 1 R$1.315,59 CURITIBA/PR LOTERIAS MANOEL RIBAS 15 Não Simples 1 R$1.315,59 CURITIBA/PR LOTERICA A HORA DA FORTUNA LTDA ME 15 Não Bolão 3 R$1.315,59 CURITIBA/PR MONACO LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.315,59 CURITIBA/PR ZINIA LOTERIAS 15 Não Simples 1 R$1.315,59

