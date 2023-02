Um bolão e outras cinco apostas simples de Curitiba acertaram cinco números no sorteio da Mega-Sena 2561, que ocorreu na noite de sábado (4), no espaço das Loterias da Caixa, em São Paulo. Ninguém acertou os seis números e a Mega-Sena acumulou. O próximo concurso tem o valor do prêmio estimado em R$ 160 milhões.

LEIA AINDA – Homem é encontrado morto ao lado de bilhete premiado da Mega-Sena em Curitiba

Segundo a Caixa, a aposta do bolão, de 46 cotas, foi feita na Arca da Sorte Loterias, Centro de Curitiba. Foram jogados 7 números. O prêmio do bolão é de R$ R$47.386,44.

LEIA MAIS – Veja os números sorteados na Mega-Sena deste sábado

Das apostas simples feitas na capital, o prêmio é de R$23.693,33. Uma delas foi realizada pela internet. As outras quatro foram na Loterias Água Verde, Loterias Modelo, Lotérica Classic Ltda e na lotérica O Pilar da Sorte.

Ainda conforme a Caixa, outras 13 cidades do Paraná também tiveram bilhetes que acertaram a quina da Mega-Sena 2561.

Próximo sorteio

O próximo sorteio da Mega-Sena, de número 2562, será realizado na próxima quarta-feira (8), às 20h.

Quem quiser fazer parte do sorteio tem até as 19h de quarta-feira para confirmar sua aposta. O jogo deve ser feito ou em uma das Casas Lotéricas espalhadas por todo o Brasil, ou ainda de forma online. Para clientes da Caixa é possível apostar diretamente no Internet Banking. Para os demais apostadores, é possível jogar pelo Portal Loterias Online, mediante cadastro.

A aposta mínima da Mega custa R$ 4,50 e o apostador escolhe seis dezenas entre as 60 disponíveis no volante. A probabilidade de acerto é de 1 em cerca de 50 milhões.

Mega-Sena 2561

Apostas de Curitiba ganhadoras com 5 acertos

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de Aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR ARCA DA SORTE LOTERIAS 7 Não Bolão 46 R$47.386,44 CURITIBA/PR IBC – INTERNET BANKING CAIXA 6 Não Simples 1 R$23.693,33 CURITIBA/PR LOTERIAS AGUA VERDE 6 Não Simples 1 R$23.693,33 CURITIBA/PR LOTERIAS MODELO 7 Não Simples 1 R$47.386,66 CURITIBA/PR LOTERICA CLASSIC LTDA 6 Não Simples 1 R$23.693,33 CURITIBA/PR O PILAR DA SORTE 6 Não Simples 1 R$23.693,33

Veja que incrível