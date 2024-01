O Informe Semanal da Dengue divulgado nesta terça-feira (30) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra 5.144 novos casos e três mortes pela doença no Paraná. Ao todo, o período sazonal 2023/2024, que teve início em julho do ano passado, soma 21.837 casos confirmados e seis mortes em todo o estado.

Em comparação com o boletim da semana anterior, o número de casos em Curitiba e região metropolitana subiu 68, somando o total de 199 casos nessa regional. Os altos números acendem um alerta no Paraná, que está entre os estados brasileiros com mais casos da doença.

Este é o 21º Informe Epidemiológico publicado pela Vigilância Ambiental da Sesa, que registrou também 77.750 notificações, 17.352 casos em investigação e 34.309 descartados. Dos 399 municípios, 245 apresentaram casos autóctones, ou seja, quando a doença é contraída no próprio município.

As Regionais de Saúde com mais casos confirmados de dengue são a 16ª RS de Apucarana (5.039), 14ª RS de Paranavaí (2.190), 22ª RS de Ivaiporã (1.927), 15ª RS de Maringá (1.799) e 17ª RS de Londrina (2.282). Já os municípios que apresentam mais casos confirmados são Apucarana (3.607), Londrina (1.776), Maringá (1.112), Ivaiporã (1.048) e Paranavaí (867).

Mais três pessoas morrem por dengue no Paraná

As mortes que constam neste último informe são de pessoas entre 42 e 58 anos que não possuíam comorbidades. São dois registros no município de Cambira – um homem de 42 anos e uma mulher de 57 – e uma mulher de 58 anos de Cambé. Os municípios se localizam na 16ª Regional de Saúde de Apucarana e 17ª RS de Londrina, respectivamente.

Paraná tem 12 casos de chikungunya confirmados

O novo boletim confirmou ainda 12 novos casos de chikungunya, somando 59 confirmações da doença no Estado. Do total de casos, 43 são autóctones (quando a doença é contraída no município de residência). Há, ainda, 137 casos em investigação e 445 notificações.

Desde o início deste período não houve confirmação de casos de zika vírus. Foram registradas 56 notificações.

Dengue no litoral do Paraná

Após o grande volume de chuvas nos últimos dias no litoral, as equipes do governo estão realizando ações de conscientização e combate à dengue nos sete municípios.

O mutirão, que durante o último final de semana passou por Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba, segue nesta terça-feira (30) em Antonina. Na quinta-feira (01), a programação continua em Paranaguá e nos próximos dias ocorrerá também em Guaraqueçaba e Morretes.

A 1ª Regional de Saúde de Paranaguá tem 1.014 casos confirmados de dengue: Antonina (544), Paranaguá (396), Guaratuba (33), Matinhos (21), Pontal do Paraná (17) e Morretes (3).

Confira o boletim semanal de dengue no Paraná.

