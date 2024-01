O Governo do Paraná anunciou na quarta-feira (03) a realização de um concurso público em 2024 com 253 vagas para o Quadro Próprio do Poder Executivo (QPPE). Os salários iniciais variam de R$ 4.231,60 a R$ 7.616,88, além de um auxílio alimentação no valor de R$ 634,74. Há reserva de vagas para afrodescendentes e pessoas com deficiência.

O período de inscrições para o concurso inicia no dia 05 de fevereiro até 07 de março, com taxas variando de R$ 90 a R$ 130, dependendo do cargo que o candidato irá concorrer. Os interessados em solicitar a taxa de isenção de inscrição terão entre os dias 5 e 9 de fevereiro para isso.

“Esta é uma oportunidade para aqueles que desejam contribuir com o desenvolvimento do Paraná por meio do serviço público. Estamos comprometidos em fortalecer nosso quadro de servidores com profissionais dedicados”, afirmou o secretário da Administração e Previdência, Elisandro Frigo.

Vagas

Das 253 vagas, 203 serão destinadas a candidatos com formação de nível superior, tais como Administrador, Analista de Procuradoria, Assistente Social, Bibliotecário, Comunicador Social, Contador, Desenhista Industrial Gráfico, Economista, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Cartógrafo, Engenheiro Civil, Engenheiro de Pesca, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Mecânico, Estatístico, Médico, Nutricionista, Pedagogo, Profissional de Tecnologia da Informação, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional.

As outras 50 vagas serão disponibilizadas para nível médio/técnico, entras elas Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal Metrológico, Técnico de Enfermagem, Técnico de Laboratório, Técnico de Manejo e Meio Ambiente, Técnico de Segurança do Trabalho.

A prova objetiva está marcada para o dia 14 de abril e a aplicação ocorrerá em seis cidades: Curitiba, Cascavel, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina e Umuarama. Além da prova objetiva, o candidato aprovado passará por avaliação médica.

O concurso tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois, ou seja, mais candidatos poderão ser chamados no período.

