As vendas do comércio paranaense tiveram crescimento de 4,3% em janeiro de 2023 na comparação com o mesmo mês do ano passado, segundo a Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR).

Os setores com melhores desempenhos no primeiro mês do ano foram livrarias e papelarias (19,75%), concessionárias de veículos (15,04%), combustíveis (13,84%) e óticas, cine-foto-som (11,88%). Por outro lado, as lojas de farmácias e materiais de construção apresentaram quedas nas vendas, de 20,25% e 5,24%, respectivamente.

Na comparação com dezembro, diante do grande volume das vendas de Natal e fim de ano, o varejo paranaense mostrou redução habitual, na proporção de 16,54% em praticamente todos os segmentos. As exceções foram materiais de construção, cujas vendas aumentaram 8,01%, e autopeças, com alta de 6,67%.

O ano começou melhor para os varejistas da região Sudoeste, onde verificou-se elevação de 10,54% nas vendas, com destaque para os ramos de materiais de construção (22,53%) e concessionárias de veículos (21,47%). Em Curitiba e Região Metropolitana o faturamento do comércio cresceu 7,85% na comparação com janeiro de 2022.

Em Maringá a alta foi de 5,64%; em Ponta Grossa houve crescimento de 4,66% e na região Oeste as vendas foram 2,95% maiores. Somente Londrina apresentou redução nas vendas de 3,7%.

