O grande volume de chuvas registradas na região de Guaratuba, litoral do Paraná, gerou um novo bloqueio total na BR-376, que liga Curitiba a Santa Catarina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, não houve deslizamento e o bloqueio total da BR-376 ocorreu de forma preventiva. O bloqueio ocorre na quilômetro 669 e não há previsão de liberação. No dia 20 de janeiro a BR-376 chegou a ser bloqueada durante horas pelo mesmo motivo.

Segundo a concessionária que administra o trecho a retenção dos veículos ocorre no posto da PRF, no quilômetro 662 no sentido sul e no quilômetro 1 da BR-101, em Garuva, Santa Catarina, no sentido norte.

+Viu essa? Pastelaria Brasileira fecha para inaugurar loja enorme ainda em fevereiro em Curitiba

A PRF informou que todos os veículos estão sendo orientados a retornar a partir do posto da PRF em Tijucas do Sul e, com isso, o congestionamento já chega perto de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.

A liberação, que ainda não tem previsão para ocorrer. Esta decisão só será tomada entre concessionária e PRF quando condições de segurança forem atendidas.

O fechamento da BR-376 é de forma preventiva, afim de evitar a uma tragédia como a ocorreu no final de 2022. Foto: Arquivo/ Ari Dias/AEN

⚠Atenção!



A Serra da BR-376 foi bloqueada de forma preventiva – no km 669. A ação ocorre por conta das fortes chuvas registradas em Guaratuba-PR.



A retenção dos veículos é realizada no posto da PRF (km 662, sentido sul) e no km 1 da BR-101/SC, em Garuva (sentido norte). pic.twitter.com/KCbIbqmchR — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) February 2, 2023

Ferryboat é uma alternativa

O fechamento da BR-376 pode gerar um aumento no fluxo de veículos no Ferryboat que faz a travessia no litoral do Paraná. Por volta das 7h20, o movimento era tranquilo.

Veja como está o trânsito agora nas estradas que cortam Curitiba

Acompanhe pelo Twitter

Veja que incrível