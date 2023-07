Um avião monomotor caiu próximo ao aeroporto do Distrito de São Cristóvão, em União da Vitória, região Sul do Estado. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (14). A aeronave chegou a atingir um veículo. Ninguém ficou ferido.

O avião sobrevoava União da Vitória com o piloto e um aluno à bordo, em aulas de pilotagem, quando caiu. O Corpo de Bombeiros e viaturas da Polícia Militar foram mobilizadas para atender a ocorrência. Piloto e aluno, apesar do susto, passam bem.

