Um avião da Japan Airlines pegou fogo na pista do Aeroporto de Haneda, em Tóquio, nesta terça-feira, 2, depois de colidir com outra aeronave de menor porte após o pouso. Todos os 379 passageiros conseguiram sair em segurança, mas cinco tripulantes do avião menor estão desaparecidos. Vídeos da TV local mostram uma grande erupção de fogo e fumaça que tomam conta das aeronaves, enquanto o avião da Japan Airlines ainda se movimentava na pista após o pouso.

O avião comercial era um Airbus A-350 do voo 516 da Japan Airlines que havia saído do aeroporto de Shin Chitose para Haneda. O porta-voz da Guarda Costeira do Japão, Yoshinori Yanagishima, confirmou a colisão entre a aeronave MA722 e o avião da Japan Airlines.

A Guarda Costeira ainda informou que cinco tripulantes estão desaparecidos após a colisão. O piloto conseguiu sair da aeronave e entrou em contato com as autoridades, mas os outros cinco membros da tripulação estão desaparecidos e a condição da aeronave também é desconhecida, disse ele. Imagens mostram que o avião da Guarda Costeira ficou destruído. Haneda é um dos aeroportos mais movimentados do Japão e muitas pessoas estão viajando neste período próximo ao Ano Novo. Fonte: Associated Press.

BREAKING: Japan Airlines Airbus A350-900 (JA13XJ, built 2021) was destroyed in a landing collision on runway 34R at Tokyo-Haneda Intl Airport (RJTT), Japan. Flight #JL516 from Sapporo caught fire. Evacuation and rescue are ongoing. No casualty reports. pic.twitter.com/3xKJoDnd33 — JACDEC (@JacdecNew) January 2, 2024

