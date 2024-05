O Centro de Previsão do Clima Espacial dos Estados Unidos emitiu um alerta sobre uma tempestade solar severa que pode ter impactos significativos aqui na Terra e interferir nos sistemas de GPS. A ejeção de massa geomagnética, classificada como nível G4 (o segundo mais alto em uma escala de cinco níveis), está prevista para ocorrer entre esta sexta-feira (10) e o próximo domingo (12). Essa tempestade solar pode desencadear apagões, interromper satélites em órbita e afetar redes de energia. Veja o vídeo logo abaixo.

O que é uma tempestade geomagnética?

Uma tempestade geomagnética acontece quando os ventos solares penetram no ambiente espacial ao redor da Terra. Os eventos causados por erupções na superfície do Sol possibilitam que partículas sejam projetadas até o planeta, causando tempestade magnética, responsáveis pelas auroras boreais. Dependendo da intensidade, também podem interromper as telecomunicações, interferir no sistema de GPS e até danificar equipamentos eletrônicos.

De acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), o sol tem registrado fortes explosões solares desde quarta-feira (08), resultando em cinco explosões de plasma. Cada uma dessas explosões pode conter bilhões de toneladas de plasma solar. Esse evento incomum parece estar associado a uma mancha solar com 16 vezes o diâmetro da Terra.

Em 2003, uma tempestade solar extrema cortou a energia na Suécia e danificou transformadores de energia na África do Sul. O atual ciclo solar pode atingir o pico em 2024, e há uma probabilidade de 10% de que eventos significativos possam afetar até mesmo a internet nos próximos anos.

