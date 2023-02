Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta terça-feira (28)

Adélia Schamoski, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Izidoro Schamoski e Tecla Melnik. Sepultamento ontem.

Adriana Machado dos Santos, 39 anos. Profissão: psicólogo(a). Filiação: Guiomar Ramos dos Santos e Maria Augustinha Machado dos Santos. Sepultamento ontem.

Agatha Fernanda Martins de Almeida, 14 dias. Filiação: Eliezer Abreu de Almeida e Maria Fernanda Martins. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul(PR), saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Alex Jone Silva Moreira, 36 anos. Profissão: frentista. Filiação: Eudo de Oliveira Moreira e Maria Célia Silva Moreira. Sepultamento quarta-feira, 1 de março de 2023 às 17hh, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal de Macapa.

Ana Carolina da Silva Freire, 33 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vandevaldo Moreira Freire e Márcia Bento da Silva Freire. Sepultamento ontem.

Ana Maria Cordova Passos, 58 anos. Profissão: tradutor(a). Filiação: Maria Aparecida Cordova Passos. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 São Francisco de Paula, Curitiba(PR).

Anna Padilha Ferreira, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Padilha e Paulina Milanesi. Sepultamento ontem.

Antônio Princival, 76 anos. Filiação: Francisco Princival e Carolina Negoseki Princival. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Colônia Marcelino, saindo da Capela Cotia (São José dos Pinhais).

Arnaldo Pompeo Faria de Albuquerque, 70 anos. Profissão: gerente. Filiação: Waldyr Faria Albuquerque e Walda Maria Bernardo Albuquerque. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Davi Carraro, 33 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: João Pedro Carraro e Maria Eunice do Carmo Carraro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Dulcinea de Souza Schmidlin, 72 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Lindolfo de Souza e Zulmea Ferreira Lobo de Souza. Sepultamento ontem.

Ernesto Ferreira de Andrade, 78 anos. Filiação: Adão Ferreira de Andrade e Donaria de Lima Andrade. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Ferraria, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Fábio Antônio da Silva, 23 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Maria dos Anjos Soares da Silva. Sepultamento ontem.

Flora Deminski, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guilherme Trenhaco e Justina Beseggio. Sepultamento ontem.

Francisca Lúcia Moraes Tibres, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenal Moraes Tibres e Berberina Alves do Prado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Monte Castelo Santa Catarina Sc.

Hisako Uyemura, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mitsu Kogiso e Torakichi Kogiso. Sepultamento ontem.

Idalino Rodrigues Silva, 87 anos. Profissão: lavrador. Filiação: João Rodrigues Silva e Clemencia Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Irene Tracz, 77 anos. Profissão: do lar. Filiação: Demétrio Tracz e Martha Tracz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de local a ser designado.

Jeferson Rodrigo Nazario, 38 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Tereza Aparecida Nazario Stange. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

João Alves Figenio, 66 anos. Profissão: motorista. Filiação: Júlio Alves Figenio e Helena Kaluzny Figenio. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

João Mateus, 81 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Pedro Mateus e Madalena Gonçalves. Sepultamento ontem.

Joaquim Nunes Darlin, 1 mes(es). Filiação: Jaqueline Nunes Darlin. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária Municipal JurandaPR.

Joel Gonçalves do Nascimento, 42 anos. Profissão: operador(a). Filiação: João Carlos Gonçalves e Maria Nelci Gonçalves. Sepultamento ontem.

Josefina dos Santos Marques, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zacarias Anacleto dos Santos e Emília Cardoso dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial São Marcos, saindo da Capela da Igreja Nª Sª da Paz no Boqueirão – Curitiba(PR).

Katia Angelita Brum de Moura, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: Inácio do Nascimento Brum e Alicia Becker Brum. Sepultamento quarta-feira, 1 de março de 2023 às 17hh, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Santa Mônica (Campina Grande do Sul).

Laci Nobrega Domanoski, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Nobrega e Henriqueta Bittencourt Nobrega. Sepultamento ontem.

Laurindo Monteiro Motta, 67 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Juvenal Monteiro Motta e Verônica Motta Neris. Sepultamento ontem.

Maria Peralta Zumas, 81 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: Rito Ranulfo Peralta e Itatiaia Brignol Peralta. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Maria de Fátima Carvalho Neves, 66 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Victor Neves e Francisca de Carvalho Neves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de local a ser designado.

Marlene Santos Amaral, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Manoel Alves dos Santos e Maria de Lourdes Biss dos Santos. Sepultamento ontem.

Marlene Severino, 79 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Pedro André Severino e Matilde Costa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Marlise Elsbet Nitschke, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Rudolfo Nitschke e Erna Ruth Nitschke. Sepultamento ontem.

Mercedes Maria Loraschi, 76 anos. Profissão: diarista. Filiação: Sílvio Loraschi e Amabile Loraschi. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Nair Machado, 106 anos. Profissão: do lar. Filiação: Zozimo Machado e Inês Maria Machado. Sepultamento ontem.

Osvaldo Jardim de Souza, 63 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Geraldo Jardim de Souza e Pedrolina Jardim de Souza. Sepultamento ontem.

Paulo Augusto Motta, 68 anos. Filiação: Olardes de Oliveira Motta e Maria Genny Garcez Motta. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Reinoldo Antônio dos Santos Franco, 73 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Jorge de Oliveira Franco e Maria dos Santos Franco. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Santa Maria, saindo da Capela Comunitária São José dos Pinhais.

Rubianor Conceição Braga da Silva, 69 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Oswaldo Barbosa Ferreira da Silva e Amélia Braga da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré).

Sílvio Batistella, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Nadir Batistella e Irene Batistella. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem.

Tutomu Bancho, 84 anos. Filiação: Kiahtiro Bancho e Soto Bancho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

