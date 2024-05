Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (22)

ALBA RAMIRES DE MOURA, 100 ano(s). Profissão: POLICIAL CIVIL. Filiação: ACENDINO RAMIRES e ROSINA SANTOS RAMIRES. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 16:00h.

ALCINA MARIA DE SOUZA CASTRO, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GETULIO DE SOUZA CASTRO. Filiação: CARLOS MULLER e NAIR BRAGA MULLER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 18:00h.

ANAYR ROSA DE JESUS VENDRAME, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FIRMINO VENDRAME. Filiação: ANTONIO HILARIO DE GOUVEA e ALZIRA DE JESUS CARDOZO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 17:00h.

ANTONIO CARRIEL DE LIMA, 73 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Cônjuge: TEREZA DE JESUS CARRIEL DE LIMA. Filiação: BENEDITO CARRIEL DE LIMA e BELMIRA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 15:00h.

ARIETE APARECIDA DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: SERGIO LUIZ DA SILVA e ALICE NUNES DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 22 de maio de 2024.

CECILIA IVASSESSEN, 78 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: JOSE IVASSESSEN. Filiação: EDUARDO PEDROSO DOS SANTOS e NATALIA BENANCIO DOS SANTOS. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 09:00h.

CLAUDEMIR LUCIO DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: OSVALDO LUCIO DA SILVA e ARMINDA GOMES DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 17:00h.

DANIEL FERREIRA MORO, 13 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: MARCOS MORO e ELIANE MARA FERREIRA MORO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 14:00h.

DEIVITI RODRIGUES SIQUEIRA, 37 ano(s). Profissão: SOLDADOR. Cônjuge: MARCIA DE OLIVEIRA SIQUEIRA. Filiação: WANDERLEY RODRIGUES SIQUEIRA e MARIA GORETI HOINACKI SIQUEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 16:00h.

EDILSON FERREIRA DA SILVA, 80 ano(s). Cônjuge: ALZINIR BATISTA FERREIRA. Filiação: ALVIN FERREIRA DA SILVA e CENIRA ROSA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 22 de maio de 2024.

EDSON SANTOS MARCIAO, 70 ano(s). Profissão: GESTOR(A). Cônjuge: MARIA DO SOCORRO CASTRO MARCIAO. Filiação: HERCULANO SANTANA MARCIAO e HORTENCIA SANTOS MARCIAO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 21 de maio de 2024 às 20:00h.

ELISABETE ELZA DA ROCHA, 72 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JUVENAL MALON e JOANA MACZUGA MACON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 22 de maio de 2024.

GESSI DE OLIVEIRA FERREIRA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: PEDRO JOSE DE OLIVEIRA e AVELINA DIAS DE OLIVEIRA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quarta-feira, 22 de maio de 2024.

ILZA THOMAZ DA COSTA, 66 ano(s). Profissão: AUXILIAR ADMINISTRATIVO. Cônjuge: PAULO ROBERTO XAVIER DA COSTA. Filiação: HERCILIO THOMAZ RIBEIRO e ZULMIRA PIRES VARELA RIBEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 16:30h.

IMERSON DOS SANTOS OLIVIERA, 64 ano(s). Profissão: TÉCNICO TELECOMUNICAÇÕES. Cônjuge: ELIDE GODOI DE CASTRO SOUZA. Filiação: JOSE FERREIRA OLIVEIRA e IRACY DOS SANTOS OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 16:00h.

IRLETE NEIRA MICHEL, 75 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BALDUINO CORDEIRO NEIRA e JOANA OTACILIO STOCCO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 21 de maio de 2024 às 20:00h.

JOAO CUSTODIO DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: IDALINA RODRIGUES DA SILVA. Filiação: JOAQUIM CUSTODIO DA SILVA e BALBINA SILVERIO DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 16:00h.

JOAO GERALDO IACHAK KRUCHELSKI, 65 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: ELZA ANTONIA PADILHA KRUCHELSKI. Filiação: WENCESLAU KRUCHELSKI e IADVIGA IACHAK KRUCHELSKI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 17:00h.

JOAO MOYSES DE SENE, 79 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VICENTINA CANDIDA DOS REIS DE SENE. Filiação: MOYSES FERMINO DE SENE e FRANCISCA LIMA DE SENE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 21 de maio de 2024 às 22:00h.

JOAO OTAVIO DIAS, 61 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: DELFINO DIAS e CILDA SUDBRACH DIAS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 10:00h.

JOSEPHINA FALCHETTO ESTEVES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DARCY ESTEVES. Filiação: FRANCISCO FALCHETTO SOBRINHO e GENOVEVA FILETTO FACHETTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 10:00h.

LEONINA FERREIRA BENSI, 79 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JOSE BATISTA BENSI. Filiação: OLIMPIO RODRIGUES FERREIRA e MARIA JOSE FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 22 de maio de 2024.

LIRIEL CRISTINA DE SOUZA, 23 ano(s). Profissão: ATENDENTE. Filiação: EDUARDO GOMES DE SOUZA e PAMELA SIMONI DE SANTANA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, quarta-feira, 22 de maio de 2024.

MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS, 104 ano(s). Filiação: FELICIDADE GARCIA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 14:00h.

MARIA DE LOURDES FREITAS DE JESUS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANANIAS ANTONIO DE JESUS. Filiação: FRANCISCO DE FREITAS BRANCO e GUMERCINDA RANIERI BRANCO. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SÃO MARCOS, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 17:00h.

MARISA DE SOUZA CORTEZ, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ANTONIO CORTEZ. Filiação: LINO DE SOUZA e MARIA DIAS DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 16:00h.

MILTON GAUDENCIO AUERSVALD, 89 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Filiação: AUGUSTO AUERSVALD e IZOLINA GAUDENCIO AUERSVALD. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA – PR, quarta-feira, 22 de maio de 2024.

NELCIO ARAUJO DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: FRANCISCA DE ALENCAR DOS SANTOS. Filiação: GENEROSO TOMAZ DOS SANTOS e MARIA CANDIDA DE ARAUJO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 22 de maio de 2024.

NELSON GRAHL, 77 ano(s). Cônjuge: WALTRAUT GRAHL. Filiação: HARRY GRAHL e ERICA GRAHL. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 22 de maio de 2024.

NELSON WASSHIMI, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: YOLANDA YUKIKO WASSHIMI. Filiação: KASUO WASSHIMI e MASACO WASSHIMI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 21 de maio de 2024 às 10:00h.

OLANDA DA SILVA LOPES, 96 ano(s). Profissão: ENCARREGADO(A). Filiação: JOAO DA SILVA LOPES e FRANCISCA DUARTE PINTO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 17:00h.

OSVALDO ADRIANO DO COUTO, 88 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: JOANA PADILHA DO COUTO. Filiação: FERNANDO ADRIANO DO COUTO e SEBASTIANA DE ALMEIDA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 16:00h.

OSVALDO MELHORANCA, 77 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: ANTONIO MELHORANCA e ANA MARIA MELHORANCA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 10:00h.

RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, 28 ano(s). Filiação: JOSE FERREIRA DOS SANTOS e ZELIA APARECIDA BALABAN DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 17:00h.

ROGERIO RODRIGUES LOPES, 46 ano(s). Filiação: NELSON FERNANDO LOPES e VALMIRA RODRIGUES LOPES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO TOMAS COELHO, quarta-feira, 22 de maio de 2024.

RONEI BARRETO DA SILVA, 72 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: MARIA APARECIDA LUIZETTI DA SILVA. Filiação: WALDERINO MAXIMIANO DA SILVA e HELENA BARRETO DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 22 de maio de 2024.

SANTO VICENTE CLEMENTE, 78 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO VICENTE CLEMENTE e RAIMUNDA GERULINA DA CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 11:00h.

SEBASTIAO JOAQUIM DE OLIVEIRA, 106 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ROSA ANA BARBOSA DE OLIVEIRA. Filiação: MARINHO JOAOQUIM DE OLIVEIRA e ANA ANGELICA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 16:00h.

SERGIO KALCKMANN, 80 ano(s). Profissão: ANALISTA SISTEMAS. Cônjuge: MARILDA DE SANTA MARIA KALCKMANN. Filiação: HOMERO KALCKMANN e EMILIA TEREZA KALCKMANN. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 17:00h.

VICTOR BENICIO DA SILVA LOPES, 1 ano(s). Filiação: VANDERLEI JOSE LOPES e BENENISSE PIRES DA SILVA LOPES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quarta-feira, 22 de maio de 2024 às 16:30h.

YOLANDA TREVISANI SATO, 77 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: FUMIAKI SATO. Filiação: HEITOR TREVISANI e DALILA MARTINHA TREVISANI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 21 de maio de 2024 às 16:30h.

