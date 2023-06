Falecimentos em Curitiba; Veja o obituário desta quarta-feira (07)

Adilina Faria Costa, 88 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Elizia Faria. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Alice Dias Ziolkoski, 3 dias. Filiação: Wagner Daniel Ziolkoski e Rachel Mariano Dias Ziolkoski. Sepultamento ontem.

Aline Desirree Largura, 33 anos. Profissão: fiscal. Filiação: Maria Rosalina Largura. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Álvaro Sebastião Dias, 67 anos. Profissão: soldador. Filiação: Hamilton Sebastião Dias e Priscila Costa Dias. Sepultamento ontem.

Aparecida da Silva, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Júlio da Silva e Maria Aparecida da Silva. Sepultamento ontem.

Aquiles Miguel Assunção da Silva, 1 anos. Filiação: Charles Tavares da Silva e Daiane Aparecida da Silva Assunção. Sepultamento ontem.

Aurora Alves, 75 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Otávio Alves e Natalícia Pereira Alves. Sepultamento ontem.

Aurora Zanoni Calisto, 20 horas. Filiação: Gabriel Rodrigues Calisto e Isadora Leticiah Zanoni. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Breno Weffort Caprilhone, 21 anos. Filiação: Leônidas Caprilhone Filho e Fabiana Weffort Caprilhone. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Carla Furtado Pansarelli, 57 anos. Profissão: cirurgião(ã). Filiação: Carlos Vanderlei Pansarelli e Nelma Furtado Pansarelli. Sepultamento hoje, Memorial Santa Izabel.

Celso Voltz, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alsindo Voltz e Ottilia Vargas Voltz. Sepultamento ontem.

Ceres Maria Martins, 76 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ary Martins e Acacia Ayres Martins. Sepultamento ontem.

Cliceu do Rosário Bevilaqua, 91 anos. Filiação: Clovis Bevilaqua Sobrinho e Otília do Rosário Bevilaqua. Sepultamento ontem.

Dirceu Travasso de Andrade, 64 anos. Filiação: Darcy Travasso de Andrade e Isulina Pereira de Andrade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Eduardo Jory Almeida, 25 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Indiomauro Gonçalves de Almeida e Adriana Aparecida Jory Almeida. Sepultamento ontem.

Ella Rost Matthes, 98 anos. Profissão: do lar. Filiação: Heinrich Rost e Walburga Rost. Sepultamento ontem.

Eloa Alexandre Sotoski, 1 mes(es). Filiação: Vinícius Alexandre da Silva Sotoski e Emanuelly Regina Sotoski da Silva. Sepultamento ontem.

Elvira Franco Mendes, 87 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Joaquim Franco e Maria F dos Santos. Sepultamento ontem.

Eugênio Bim, 92 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Bim e Francisca Bim. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04.

Igor Brasilino Torres, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: José Luiz Torres e Roseane de Matos Brasilino Torres. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Ivanir da Silva, 72 anos. Filiação: Adriano da Silva e Rosena dos Santos Silva. Sepultamento ontem.

Jarbas dos Santos, 64 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Sampaio dos Santos e Milte Primo dos Santos. Sepultamento ontem.

João da Silva, 89 anos. Profissão: militar. Filiação: Manoel Teotonio de Araújo e Alcina Carolina de Araújo. Sepultamento ontem.

Jorge Ângelo Wachelke, 89 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Daniloarthur Wachelke e Carmen Trevisan Wachelke. Sepultamento ontem.

José Cláudio de Jesus Alves, 22 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Cladison dos Santos Alves e Clediane de Jesus Santos. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos.

José Pereira de Ramos, 73 anos. Filiação: Agnelo Pereira de Ramos e Maria Velozo dos Santos. Sepultamento ontem.

José de Jesus, 80 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Maria Joana de Jesus. Sepultamento ontem.

Lídia Rejane de Morais, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Altair de Morais e Joaquina Maria Teixeira de Morais. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Água Verde – 01 Água Verde.

Lucca Arbigaus Gritten, 23 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Edson Luiz Gritten e Daniele Freire Arbigaus. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Onix Vaticano CuritbaPR.

Lúcia Sabina Spijewski, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Wladislau Smolinski e Miquelina Smolinski. Sepultamento ontem.

Luciana Félix dos Santos, 75 anos. Filiação: Amélia Félix dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba).

Luís Antônio de Oliveira Joanico, 77 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Olito de Oliveira Joanico e Verônica Ise de Oliveira. Sepultamento ontem.

Luís Fellipe Skibinski da Costa, 20 anos. Profissão: estudante. Filiação: Rodrigo Mascarenhas da Costa e Alexandra Maria Skibinski Correa. Sepultamento ontem.

Manoel Barbosa Carneiro, 91 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Bento Barbosa Carneiro e Auta de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Francisca Barreto Rangel, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Melo Barreto e Mirema Suisso Barreto. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Maria Marisa Bocchese Rosa Boff, 86 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Fernando Rosa e Hildegonda Luíza Bocchese Rosa. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Maria da Silva Pinto, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Boaventura Dias da Silva e Damasia Cordeiro de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria do Rocio Cruz Soares, 75 anos. Filiação: João de Oliveira Cruz e Azier Gomes da Cruz. Sepultamento ontem.

Marlene do Rocio de Lima, 59 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Joel Soares de Lima e Leoni Pereira de Lima. Sepultamento ontem.

Maurício Bochnie, 42 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: José Natal Bochnie e Rosa Fátima Bochnie. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo de Igreja Evangélica do Cajuru.

Maximo Edemundo Gonçalves, 69 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Dornel Adjinho Gonçalves e Almerinda Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Água Verde – 03 Água Verde.

Miguel Biernarski, 86 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Antônio Biernarski e Maria Pienta Biernarski. Sepultamento ontem.

Nadir Pinheiro de Almeida, 63 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arnaldo Pinheiro e Genir Docini Pinheiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Evangélica Assembleia Porta Formosa.

Osias Felisbino Alves, 45 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Leonel Felisbino Alves e Ana Maria Camargo Alves. Sepultamento ontem.

Osvaldo Francisco dos Santos, 65 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Benedito Francisco dos Santos Filho e Guilhermina Lopes dos Santos. Sepultamento ontem.

Pedro Itose Hippolito, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Dino Hippolito e Didi Carraro Hippolito. Sepultamento ontem.

Pedro dos Santos Ribeiro, 92 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Napoleão Ribeiro e Sebastiana Teixeira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Boqueirão.

Samuel dos Anjos Santos, 23 anos. Filiação: Casturino Santana dos Santos e Norma Quiroga dos Anjos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim.

Sara Franco de Paula, 13 anos. Filiação: Adriano de Paula e Kellken Santos Franco de Paula. Sepultamento ontem.

Sebastião Machado de Freitas, 43 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Júlio Pereira de Freitas e Vitória Machado de Freitas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Shu Rodrigues Botega, 37 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Silvestro Botega e Rosane Rodrigues Botega. Sepultamento hoje, em local a definir.

Sidemir José de Freitas, 64 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Henrique de Freitas e Constantina de Freitas. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Sidnei Prado, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Gamaliel do Prado e Ignes do Prado. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Sílvio João da Silva, 54 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Sebastião Antônio da Silva e Eva Jorgina da Silva. Sepultamento ontem.

Sofia Mei Arakaki Nomura, 5 anos. Filiação: Edson Hideyuki Nomura e Yetsuko Arakaki Nomura. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Teresinha de Jesus Veiga Lamotte Fritzsche, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Idalecio Lamotte e Manuela Veiga Lamotte. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Tereza Maria Bobato Costa, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osvaldo Anacleto Bobato e Rosa Maranho Bobato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Valentin Masero Exposito, 55 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Masero Barena e Vicenta Exposito Bejarano. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 01 Santa Cândida.

Valéria Tavares Fava, 29 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Daniel Lourenço Barddal Fava e Sônia Cristina Tavares Fava. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Vicente Augusto Mader, 41 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Valdir Antônio Mader e Shirley Jeuniker Mader. Sepultamento ontem.

