Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira (1º)

Adair Costa Neri, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Faustino Machado da Costa e Palmira Tararao Costa. Sepultamento ontem.

Antônio Lima Prestes, 59 anos. Profissão: segurança. Filiação: Vespertino Lima Prestes e Izolina da Rosa Sales Prestes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal Boqueirão CuritibaPR.

Augusto Ubirany de Moraes Duarte, 23 anos. Filiação: Caio Ubirajara Mello Duarte e Eulália de Moraes. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande).

Aziale Maria dos Santos, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Chandelier e Lenira Melanski Chandelier. Sepultamento ontem.

Bogdano Karpen, 84 anos. Filiação: Gregório Karpen e Maria Karpen. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 3.

Bryan Pietro Koraleski Santos, 25 dias. Filiação: Vanilson dos Santos Morais e Gabrieli Marafigo Koraleski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Tunas, saindo da Capelinha Centro de Tunas.

Carlos Alberto Pinza Silva, 73 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Paulo Luiz Silva e Dolores Pinza Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Municipal do Água Verde.

Cícero César Farago de Oliveira, 65 anos. Profissão: policial civil. Filiação: José de Oliveira e Zelandia Farago de Oliveira. Sepultamento ontem.

Darcilha Cordeiro Santos, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Cordeiro Sobrinho e Maria Joana Cordeiro. Sepultamento ontem.

Else Venzke Geppert, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Venzke e Anna Scherdien Venzke. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Franciele Marques, 36 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sirley Camargo Marques. Sepultamento ontem.

Geraldo Ramos Pereira, 91 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: José Ramos Pereira e Lúcia Francisca da Rocha. Sepultamento ontem.

Gerson Tortato, 55 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Maria Tortato e Rose Mari Tortato. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Henriqueta Gonçalves Martins, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Gonçalves e Amélia Godói. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 Municipal Santa Cândida CuritibaPR.

Hilda Ferreira de Aprigio, 80 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Augusto Pereira do Rosário e Anita Ferreira do Rosário. Sepultamento ontem.

Iraci Terezinha Schmidlin, 63 anos. Filiação: Bernardo Schmidlin Filho e Lídia Kaviski Schmidlin. Sepultamento ontem.

Irenna Rosário, 97 anos. Profissão: diretor(a). Filiação: Luiz Rozario e Cândida Rosário. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Irondina Mendes Barreto, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Barreto e Pedra Mendes Barreto. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

Isis Lane de Souza, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fernando de Souza e Iracema Silva de Souza. Sepultamento ontem.

Ivandina Lemos da Silva, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Lemos Pereira e Sofia Cecília dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Jacy Chaves de Lima, 89 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: José Paulo de Lima e Maria Chaves de Lima. Sepultamento ontem.

Janina Fialeki, 91 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Estanislau Choynaski e Iadviga Choynaski. Sepultamento ontem.

João Batista Borba, 90 anos. Profissão: dentista. Filiação: José Cândido de Borba e Joana da Silva Borba. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Joel dos Santos, 50 anos. Filiação: Angelina Cardoso dos Santos. Sepultamento ontem.

Jorvelis Regina Briceno Rodriguez, 23 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio del Valle Briceno Brizuela e Solange Yoliver Rodriguez Martinez. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério da Sede, saindo da Capela do Cemitério da Sede 9Almirante Tamandaré).

José Fermino de Toledo, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Divino Gardino Fermino de Toledo e Ana Gonçalves da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Ribeiro da Silva, 66 anos. Filiação: Antônio Ribeiro da Silva e Carmelina da Silva. Sepultamento ontem.

José Wandembruk Silva, 82 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Constantino Silva e Mercedes Wambembruk. Sepultamento ontem.

Juraci Martins de Oliveira, 73 anos. Profissão: enfermeiro(a). Filiação: Ernesto Martins e Maria Aparecida Martins. Sepultamento ontem.

Kelvin Maier de Andrade Grochoski, 16 anos. Profissão: estudante. Filiação: Márcio Grochoski e Joelma Maier de Andrade. Sepultamento ontem.

Leonil de Oliveira Vitorino, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Carlos de Oliveira e Antônia Izabel de Oliveira. Sepultamento ontem.

Lurdevina Cordeiro da Luz, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Rosa da Trindade e Thomazia Cordeiro da Trindade. Sepultamento ontem.

Maria Adelci Gusmao, 59 anos. Profissão: diarista. Filiação: Amauri Buarque Gusmao e Alaide Tenório Cavalcante. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 – Cemitério Municipal Santa Cândida.

Maria Aparecida da Silva, 58 anos. Profissão: do lar. Filiação: Bonsuez Valério da Silva e Helenita Maria dos Santos. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo de residência Rua Dourico Martins 45 Jardim Holandês PiraquaraPR.

Maria Augusta da Silva, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvino Antônio Manoel e Júlia Rodrigues Manoel. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maria Dalmolin Calegari, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Dalmolin e Noêmia Dalmolin. Sepultamento ontem.

Maria Elisabete Ferreira, 56 anos. Profissão: do lar. Filiação: Mary Marly Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Ires Guetten, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arcilio Guetten e Maria Francisca da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Maria Luíza Rohde Trevisan, 14 dias. Filiação: Luiz Fernando Trevisan e Camila Rohde Trevisan. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo de Municipal de Pato Branco.

Maria dos Santos Bonfim, 61 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Francisco Marinho e Serafina dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Ribeirinha – Cerro Azul (PR), saindo de Associação de Moradores – Almirante Tamandaré (PR).

Marinelle Vidal Fernandes, 45 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Mauro Fernandes e Terezinha Vidal Fernandes. Sepultamento ontem.

Marta Yard Quintana, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Josir Nolasco de Souza e Noriz Reinalda Yard Quintana. Sepultamento ontem.

Maura Rosa Marcelino, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Aparício Silveira da Rosa e Ondina Martins da Rosa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Luto Curitiba.

Milton Zatoni, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: Guido Zatoni e Clines Roque. Sepultamento ontem.

Mirian Longaretti, 80 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Humberto Longaretti e Margarida Pereira Longaretti. Sepultamento ontem.

Olga Brevetesky, 91 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Estefano Baranhuk e Rosa Baranhuk. Sepultamento ontem.

Olinda Gonçalves Carneiro, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Pinto Carneiro e Fermina Gonçalves Carneiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Igreja Cic.

Reinaldo Reckziegel, 104 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Ligesmundo Reckziegel e Sofia Reckziegel. Sepultamento ontem.

Rosimari Duarte Bragagnolo, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Gonçalves Duarte e Maria de Lourdes Pereira Duarte. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Ruan César Dourado, 31 anos. Filiação: Ednilva Barbosa Dourado. Sepultamento ontem.

Rubens Carlos Beleti, 63 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Olívio Beleti e Herta Bahr Beleti. Sepultamento ontem.

Salete Deina, 56 anos. Profissão: estudante. Filiação: José Deina e Vilma Salvador Deina. Sepultamento ontem.

Sinira de Souza Martins, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Alves de Souza e Maria Rosa de Souza. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Valtair Teotonio Luiz, 46 anos. Profissão: auxiliar produção. Filiação: Vantuir Luiz e Sebastiana Catarina de Souza Luiz. Sepultamento ontem.

Vera Mari Skrobot Tolentino de Souza, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Skrobot e Verônica Skrobot. Sepultamento ontem.

Yuan Yung Hsi, 95 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Yuan Men Kewa e Lee Mai Jang. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

