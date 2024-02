Falecimentos em Curitiba; Obituário desta segunda-feira (19)

ADILSON LOURENCO DOS SANTOS, 45 ano(s). Profissão: RECICLAGEM. Filiação: NELSON LOURENCO DOS SANTOS e ZENILDA DAS GRACAS LOURENCO DOS SANTOS. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

AGLAIR MARIA MANFRON TOALDO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LIVADIR TOALDO. Filiação: FRANCISCO MANFRON DE JACOB e EMA ZIMER MANFRON. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

ALBERTINA QUADROS AFONSO, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAQUIM TEODOSIO AFONSO. Filiação: JOSE QUADROS e MARIA BRIGIDA PEREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

ALCIDES ANTONIO DOS SANTOS, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MARLENE SAIF DOS SANTOS. Filiação: BELMIRO ANTONIO DOS SANTOS e LAURA GARCIA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, domingo, 18 de fevereiro de 2024 às 17:30h.

ALZENI FILOMENA COSTA, 78 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: PEDRO ALBERTO COSTA e ISABEL BROTO COSTA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

ANA PADILHA CHAVES, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Cônjuge: LEONARDO DE CHAVES. Filiação: FRANCISCO PADILHA e ANTONIA DE SIQUEIRA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO PAROQUIAL DA RONDINHA, domingo, 18 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ANTONIO MARCOS RONCADA, 59 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: MIRIAN AGUIAR FURLAN RONCADA. Filiação: REINALDO RONCADA e ANDREA TRUGILLIO RONCADA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ARILSON SANTOS PEREIRA, 53 ano(s). Profissão: PORTEIRO(A). Cônjuge: JARLENE ALVES DA SILVA. Filiação: VIVALDINO SANTOS PEREIRA e MARLI SALETE SANTOS PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, domingo, 18 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

ARILTO DOMINGUES MACIEL, 59 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO DOMINGUES MACIEL e JULENTINA MACIEL. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

CARLOS ALBERTO DA SILVA, 49 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: CLEUNI DESENTINIK DA SILVA. Filiação: CARLOS DA SILVA e NAO CONSTA. Sepultamento: CEMITERIO TAMANDUA DE BALSA NOVA, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

CARLOS FERNANDO ZARPELLON, 76 ano(s). Profissão: JUIZ DE DIREITO. Cônjuge: KATIA MORAZ ZARPELLON. Filiação: CAETANO ANTONIO ZARPELLON e URSULA GRYCZYNSKI ZARPELLON. Sepultamento: (PONTA GROSSA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

CIPRIANA MARIA DO CARMO DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: SEBASTIAO MARCOS DA SILVA e MARIA DAS GRACAS DA SILVA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

CLAUDEMIR DA ASSUNCAO, 41 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: JOSE VIANA DA ASSUNCAO e LOURDES VIANA DA ASSUNCAO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

CRISTINA GONCALVES DALESKI, 31 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEONELGONCALVES DALESKI e ROSELI PEREIRA DE SANTANA DALESKI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

DINALVA DE SOUZA OLIVEIRA, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOAO VEENRANDO DE SOUZA e MARIA ROSA DE SOUZA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

DIRCE DIAS DE CAMARGO CALANDRELI, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ANTONIO CALANDRELI. Filiação: OCTAVIO DIAS DE CAMARGO e MARIA DE LOURDES CAMARGO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), domingo, 18 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

DIVINA INNOCENCIA DA SILVA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL PAULO DA SILVA e LAUDELINA INNOCENCIA DE JESUS. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

ELIANE CARDOSO DE OLIVEIRA DA LUZ, 47 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: OSIAS OLIVEIRA DA LUZ. Filiação: ISACARIAS SANTANA DE OLIVEIRA e IVETE LAUDARIO CARDOSO DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

EURIDICE LIMA BUDOLA, 82 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Cônjuge: ERNESTO BUDOLA. Filiação: VITORINO DOS SANTOS LIMA e URSULINA VICENTE DE LIMA. Sepultamento: CEMITERIO RIO DA VARZEA – QUITANDINHA/PR, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

EUZA ROMANA DA COSTA, 74 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: BRAULIO FERREIRA DA COSTA e MARIA ROSA DE MELLO COSTA. Sepultamento: A DEFINIR, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

GENI RAME PATSIS, 98 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: STYLIANOS GEORGES PATSIS. Filiação: TUFI RAME e BARCITA RAME. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

HAROLDO BERNARDO DA SILVA WOLFF, 94 ano(s). Profissão: DESEMBARGADOR. Cônjuge: ILIANA MARTINS WOLFF. Filiação: BERNARDO AMARAL WOLFF e MATHILDE DA SILVA WOLFF. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), domingo, 18 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

HILDA REMAR DE SOUZA, 79 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSE PEREIRA DE SOUZA. Filiação: ALEXANDRE REMAR e TECLA REMAR. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

IPONINA DE OLIVEIRA BARBOSA, 93 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VIDAL DE MOURA BARBOSA. Filiação: MARTIMIANO ANTONIO DE OLIVEIRA e JOAQUINA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

IRANY DE ALMEIDA ROCHA E SILVA, 94 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: PAULO LUIZ DA ROCHA E SILVA. Filiação: JACY DE LAMEIDA e EMMA BARROS DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 11:00h.

IRINEU BURIGO, 83 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Cônjuge: TEREZA MARIA BURIGO. Filiação: VICENTE BURIGO e FRANCISCA BURIGO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE (CURITIBA), segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 15:00h.

JORGE DONIZETE DE GODOY, 58 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JORGE EMILIO DE GODOY e ROSALINA DE SOUZA GODOY. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

JOSE DOMINGOS CHAVARE JUNIOR, 58 ano(s). Profissão: EXECUTIVO(A). Cônjuge: LUCIMARA AGOSTINETTO CHAVARE. Filiação: JOSE DOMINGOS CHAVARE e JAIR FIANO CHAVARE. Sepultamento: CEMITÉRIO NA CIDADE DE AMERICANA SÃO PAULO, domingo, 18 de fevereiro de 2024.

JOSE NUNES DELFINO, 70 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: OFELIA RODRIGUES NUNES DELFINO. Filiação: PAULONUNES DELFINO e FRANCISCA MAINARDES DELFINO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CÂNDIDA (CURITIBA), segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

JUDITE STOLARSKI, 76 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: PAULO CANOVA. Filiação: NICOLAU STOLARSKI e ANA HERZINGER STOLARSKI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 12:00h.

LINA BARBOSA DE LIMA, 89 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: SEBASTIAO. Filiação: FRANCISCO BARBOSA e MARIA LIDIA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

LINDARCY CORDEIRO, 63 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: JORGE CORDEIRO e ALZELINA CORDEIRO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 11:30h.

LISA DIONE TAYER, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ROGER TAYLOR e NAIR FREITAS TAYER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA (CURITIBA), segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 16:00h.

LOURENCA CASSILHA DOS SANTOS, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CECILIO VIEIRA CASSILHA e AUGUSTA DOS SANTOS CASSILHA. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

MARCELO SOUZA DA SILVA, 45 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: DIVALCO JOSE DA SILVA e MARIA APARECIDA SOUZA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO (CURITIBA), segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 10:00h.

MARIA BENTA PEREIRA CHAVES, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURO CORDOVA DE LIZ. Filiação: FRNCELINO BORGES DE CHAVES e ROSALINA PEREIRA DE MORAES. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

MARIA MICKOSZ DO NASCIMENTO, 88 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Cônjuge: JAYME DO NASCIMENTO. Filiação: PEDRO MICKOSZ e FRANCISCA POLAK MICKOSZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

MARILENE GUIMARAES DE PAULA DE OLIVEIRA, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIO DE OLIVEIRA. Filiação: PAULO GUIMARAES DE PAULA e CELIA ESTACHUKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, domingo, 18 de fevereiro de 2024.

MARLENE FERREIRA LIMA DOS SANTOS, 54 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: CLAUDIO JOSE DOS SANTOS. Filiação: ELIAS FERREIRA LIMA e BENEDITA MACHADO LIMA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

MARLI COELHO CHELLA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARLOS CHELLA. Filiação: ALBANO COELHO e RITA DE JESUS COELHO. Sepultamento: MUNICIPAL DE PARANAGUA, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

PATRICIA REGINA BORGES, 52 ano(s). Profissão: GERENTE. Cônjuge: WALDEIR APARECIDO MARCELINO. Filiação: NOE BORGES e VERA LUCIA BORGES. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

PEDRO DE SOUZA, 85 ano(s). Profissão: CARPINTEIRO. Cônjuge: CELINA ABREU DE SOUZA. Filiação: EUFRASIO JOAO DE SOUZA e FRANCISCA MAS DE SOUZA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 14:00h.

PLACIDIA TETERISKI NOSZCZYK, 97 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIECESLAU NOSZCZYK. Filiação: JOAO TETERISKI e CATARINA TETERISKI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

ROBERTO CARLOS MACEDO, 74 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELIZETE DE FATIMA BARRONOCI MACEDO. Filiação: SEBASTIAO MACEDO RICARTE e JOAQUINA DE SOUZA SAMPAIO MACEDO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 09:00h.

SOLANGE SOUZA TEIXEIRA DA SILVA, 42 ano(s). Profissão: TELEFONISTA. Cônjuge: RONILMAR SILVA. Filiação: JAIR SOUZA TEIXEIRA e MARIA MADALENA TEIXEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

TEREZA RIBEIRO FERREIRA, 94 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ERNESTO FERREIRA. Filiação: AGRIPINO RIBEIRO e CANDIDA GOMES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024 às 16:30h.

VALDEMAR TOIGNAL, 85 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: MADALENA LASKOSKI TOIGNAL. Filiação: ANTONIO TOIGNAL e GENTILE MORO TOIGNAL. Sepultamento: CEMITERIO PAIQUERE – NOVA LARANJEIRAS/PR, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

VALDIRA MATZENBACHER BRAUM, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NORBERTO BRAUM. Filiação: ALBINO MATZENBACHER e ELVIRA MATZENBACHER. Sepultamento: CEM MUNICIPAL DE PORTO UNIAO SC, domingo, 18 de fevereiro de 2024 às 17:00h.

VILSON PAIVA DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: SUELI CAMPOS DA SILVA. Filiação: JOSE DIAS DA SILVA e OTILIA FERREIRA DE PAIVA. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, segunda-feira, 19 de fevereiro de 2024.

