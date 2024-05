Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quinta-feira (30)

ADEMAR DE CARVALHO ROSADO, 57 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ODILON FLORES ROSADO e CELANIRA DE CARVALHO ROSADO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

ALICE CATOCCI DA SILVA, 93 ano(s). Cônjuge: OSVALDO PINHA DA SILVA. Filiação: PEDRO CATOCCI e ANGELA DEL BELLO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 10:00h.

ANA ALVES PASSOS MROZ, 85 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: GUSTAVO DE SOUZA PASSOS e OLINDA MARIA DE SOUZA. Sepultamento: (BOCAIÚVA DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE BOCAIÚVA DO SUL, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 14:30h.

APARECIDA QUEIROZ DE SIQUEIRA, 88 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: JOAO PINTO DE SIQUEIRA. Filiação: JOAQUIM FERREIRA DE QUEIROZ e EDUARDA MARIA DE QUEIROZ. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 14:00h.

CECILIA RODRIGUES, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: JORGE GONCALVES RODRIGUES. Filiação: JOAQUIM ANTUNES DO NASCIMNETO e ILDA WEIBER NASCIMENTO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 10:00h.

CRISTINA DE JESUS, 79 ano(s). Profissão: COZINHEIRO(A). Filiação: MARIA ROSA DE JESUS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 11:45h.

DAVI ALVES SANTANA, 62 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: MARLENE FERREIRA DA CRUZ SANTANA. Filiação: ELPIDIO ALVES SANTANA e MARIZETE ALVES SANTANA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 15:30h.

DAVID VIEIRA, 82 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: IRACI MARIA DA SILVA VIEIRA. Filiação: JOAO BAPTISTA VIEIRA e ERNESTINA LINO DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

EDGAR CICERO DA SILVA, 52 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: CICERO SEBASTIAO DA SILVA e MARIA ROSA DA SILVA. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO JARDIM INDEPENDÊNCIA, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

EVERTON LUIZ BOSCARDIN, 40 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LUIZ CARLOS BOSCARDIN e LINDAMIR MIOLA BOSCARDIN. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 16:00h.

FRANCISCO FEREIRA DE LACERDA, 91 ano(s). Filiação: JOAQUIM QUIERINO DA CRUZ e ROSA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: TABATINGA, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO, 68 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: IBIAPINO RODRIGUES DO NASCIMENTO e CORNELIA MARIA DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 14:00h.

HIDEO YASUMOTO, 101 ano(s). Cônjuge: SHISUKO YASUMOTO. Filiação: TEI YASUMOT e MOCKICHE UASUMOTO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 10:00h.

HILDEBRANDO COSTA, 89 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: LUZIA COSTA. Filiação: GERVASIO COSTA e MARIA COSTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 31 de maio de 2024 às 16:00h.

IARA DO ROCIO FONTES, 62 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: LEONARDO FONTES e HILDA AMORIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

IZOLETE DO ROCIO MARAFIGO AUGUSTO, 64 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JURANDIR AUGUSTO. Filiação: PEDRO MARAFIGO e ELVIRA DA SILVA MARAFIGO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 17:00h.

JOEL BATISTA DANTAS, 46 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Filiação: ELIOMAR DANTAS e FRANCISCA FRASSINETE BATISTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 11:30h.

JOSE PINTO, 81 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ANTONIO PINTO e ANTONIA GUARIENTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

JOSE RIBEIRO DE AMORIM, 73 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: AGNOR RIBEIRO DE AMORIM e OLINDA ROSA DE AMORIM. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 11:00h.

LEANDRO PEREIRA AUGUSTO, 32 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ALTAIR ALBERTO AUGUSTO e TANIA TERESINHA PEREIRA AUGUSTO. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE ARAUCARIA, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

LUIZA ELAY GOMES DA SILVA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JUVENAL DA SILVA. Filiação: JOAO GOMES DA SILVA e ELFRIDA REGINA RAIMAN DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO COMUNA EVANGÉLICA LUTERANA, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 11:00h.

LUZA APARECIDA DOS SANTOS, 63 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARTINS PEREIRA DOS SANTOS e ADELINA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 15:00h.

MARCOS AURELIO ALVES DE MORAIS, 57 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: ANTONIO ALVES DE MORAIS e TEREZINHA DE JESUS FRANCO DE MORAIS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 16:00h.

MAREN GABRIELE KREUZER, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GERNOT KREUZER. Filiação: WERNER OTTO BERNHARD LOUIS KAHRBEK e MARGARIDA KAHRBEK. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA ELZA MORGADO, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OSWALDO MORGADO. Filiação: EGISTO VALERIO e REGINA BELONI. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 13:00h.

MARIA SONIA MENEZES DA ROCHA, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DOMINGOS. Filiação: JACIRA GOMES DA ROCHA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 10:00h.

MARILENE BRESSA DUARTE, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ DUARTE. Filiação: FERNANDO BRESSA e ANA MARIQUE. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 09:00h.

MARIO LUIZ SANTOS SUBA, 63 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: LINDAMIR SANTOS SUBA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 14:00h.

MARLI MARLENE WESTPHAL ZOTTO, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ELOY ZOTTO. Filiação: RODOLFO WESTPHAL e ESMENIA WESTPHAL. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

MARTA ANDERLE, 71 ano(s). Profissão: ENFERMEIRO(A). Filiação: EMILIO ANDERLE e ERMINIA PEREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 17:00h.

MARTA GONCALVES, 75 ano(s). Profissão: AUXILIAR ENFERMAGEM. Filiação: MANOEL GONCALVES e MARIA GONCALVES. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 16:30h.

NATAIR ROCHA KLEINA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MIGUEL KLEINA. Filiação: JOAO DE CRISTO ROCHA e DURCILIA DE CRISTO ROCHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

ODILLA PASCHOAL ARROIO SENNA, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: DAVID PASCHOAL FERNANDES e ANASTACIA ARROIO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quinta-feira, 30 de maio de 2024.

OLIVIO CARLITO MOTIM, 65 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: JOSE MOTIM e ADEMIRIA DE LIMA PIRES MOTIM. Sepultamento: CREMATORIO JARDIM DA SUDADE PINHAIS, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

PAULO CESAR FERREIRA DE CASTRO, 62 ano(s). Profissão: ADVOGADO(A). Filiação: CESAR FERREIRA DE CASTRO e ROSE MARY DE CASTRO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

RAMONA GARRIDO SUAREZ DE VECINO, 101 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: BENIGNO VECINO COTELO. Filiação: ANTONIO GARRIDO PAMPIN e DOLORES SUAREZ BELLO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 16:30h.

RIAN ROGERIO DAHMER, 15 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: ROGERIO DAHMER e ELIANE DIAS DO AMARAL. Sepultamento: CEMITERIO NA CIDADE DE UNIAO DA VITORIA – PR, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 17:00h.

ROBERTO LEANDRO DE MORAES, 77 ano(s). Profissão: GERENTE. Filiação: HERMOGENES MARCAL DE MORAES e BENEDICTA LEANDRO DE MORAES. Sepultamento: (ANTONINA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ANTONINA, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

ROSANGELA ROVATTI DE RAMOS, 67 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ARTHUR CRIPPA ROVATTI e ADARCI THERESINHA ROVATTI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 12:30h.

ROSIDET TAVERNA CANESTRARO, 84 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: INACIO ILIDIO CANESTRADO. Filiação: FURTUNATO TAVERNA e CECILIA BETTINARDI TAVERNA. Sepultamento: CREMATORIO VERTICAL, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

SALOMAO HONORIO DE OLIVEIRA, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: ELPIDIO HONORIO DE OLIVEIRA e MARIA DA ROCHA OLIVEIRA. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE SARANDI PR, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

SERGIO WALDIR GOMES, 63 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ROMARIO GOMES e OLGA HILDEBRAND GOMES. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

SEVERINA BESERRA DA SILVA, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: NAO INFORMADO. Filiação: ANALIA PEREIRA DA COSTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CONTENDA, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 11:00h.

VALDIR DONIZETE DE MORAES, 59 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: ROSANA GUIMPER MORAES. Filiação: GUMERCINDO CASIMIRO DE MORAES e OLINDA MADEIRA DE MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quinta-feira, 30 de maio de 2024.

VICTOR LUCIANO DE OLIVEIRA, 25 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARCIO ODAIAS DE OLIVEIRA e ROZANA LUCIANO DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 10:00h.

VILMAR DOS SANTOS, 62 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: JANETE BUENO. Filiação: LINDOLFO DOS SANTOS e HELENA DA SILVA SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 15:30h.

VIRGINIA DUARTE DE SOUZA, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: LEVINO DUARTE DE SOUZA e ELVIRA DUARTE DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 15:00h.

WALDETE FERREIRA BARBOSA, 67 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: WALDEMAR FERREIRA BARBOSA e DOLARIZA CANDIDA BARBOSA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 10:00h.

