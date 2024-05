Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (29)

ADILEIA CRUZ LEITE, 74 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: ANDRE PEREIRA LEITE. Filiação: MANOEL DA CRUZ JUNIOR e ADILIA DO NASCIMENTO CRUZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 16:30h.

ANGELA LUCIA DE OLIVEIRA, 53 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE RAIMUNDO DE OLIVEIRA e VITORIA PARREIRA DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 16:30h.

ANITA SENTONE, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: OTAVIO SENTONE. Filiação: ESTEFANO TRATZ e SOFIA TRATZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOSÉ, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 10:00h.

ANTONIETA PAULA DO NASCIMENTO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ERASMO PAULO DO NASCIMENTO e MARIETA SUEIRO DO NASCIMENTO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 15:00h.

ANTONIO NEWTON PEREIRA, 72 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: ROSA DOS SANTOS PEREIRA. Filiação: CONSTANTINO ALVES PEREIRA e ROSALINA DE ASSIS PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 15:00h.

BARBARA BARBIK VENDRAMIM, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VITORINO VENDRAMIM. Filiação: JOAO BARBIK e ROZA AIDUK BARBIK. Sepultamento: (CURITIBA) PAROQUIAL SANTA FELICIDADE, quarta-feira, 29 de maio de 2024.

BARTHOLOMEU CASSANHO FILHO, 72 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: MARILSA COELHO. Filiação: BARTHOLOMEU CASSANHO e CARMEM CASSANHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 09:00h.

CARLOS ALBERTO PEREIRA, 77 ano(s). Profissão: MECÂNICO. Cônjuge: ANGELA MARIA AGOSTINHO PEREIRA. Filiação: HILARIO GONCALVES PEREIRA e MARIA CORREA CALADO PEREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de maio de 2024.

DIRCEU MARTINS DA SILVEIRA, 55 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: MANOEL FERREIRA DA SILVEIRA e BENEDITA MARTINS DA SILVEIRA. Sepultamento: (LAPA) CEMITÉRIO MUNICIPAL DA LAPA, quarta-feira, 29 de maio de 2024.

DOLORES DA MAIA DE MORAIS, 83 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBARINO BUENO DE MORAIS. Filiação: JOCELIN JOSE DA MAIA e ADELAIDE JOSE DE FREITAS. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quinta-feira, 30 de maio de 2024 às 10:00h.

EDMAR TEODORO DA SILVA, 55 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: ELIZANI DE BARROS CAVALCANTI DA SILVA. Filiação: JOSE TEODORO DA SILVA e SEVERINA MARIA DA CONCEICAO SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 09:00h.

ELISABETH PLOSZAJ MOLETTA, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: RUI ALBERTO MOLETTA. Filiação: JOAO PLOSZAJ e ANILDA MORO PLOSZAJ. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 18:30h.

ELIZABETH SILVEIRA VIACABA, 67 ano(s). Profissão: ASSISTENTE SOCIAL. Cônjuge: FRANCISCO JOSE PINHEIRO VIACABA. Filiação: OSWALDO SILVEIRA e HENRIQUIETA JOSEPHA SILVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 28 de maio de 2024 às 16:30h.

ELOIR STIER SANTOS, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MANOEL STIER e ALICE DA SILVA STIER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 15:00h.

ELZA MORAES, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: CIRO MORAES e ONDINA MACHADO MORAES. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 15:00h.

EUCLIDES HONORIO, 78 ano(s). Profissão: JARDINEIRO. Cônjuge: MARIA LUCIA DA CUNHA HONORIO. Filiação: BENEDITO HONORIO e NAIR ALVES FERREIRA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 16:00h.

HARDI UNRUH, 62 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PETER UNRUH e LENA UNRUH. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 29 de maio de 2024.

HAROLDO KLINGELFUS, 88 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Cônjuge: LURDS KLINGELFUS. Filiação: PAULO KLINGELFUS e ADELIA KLINGELFUS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 11:00h.

HELENA EVANGELISTA, 61 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: SEBASTIAO EVANGELISTA e AMELIA DE SOUZA EVANGELISTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 12:00h.

HUMBERTO CALVINO REYNAUD, 50 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOAO REYNAUD SOBRINHO e MARIA LIMA REYNAUD. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 16:00h.

HURIEL KENNEDY SANTOS OLIVEIRA, 27 ano(s). Profissão: ANALISTA. Filiação: HUMBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA e MARTA REGINA SANTOS OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de maio de 2024.

IGLENIR JOAO CAVALLI, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: REGINA MARIA CAVALLI. Filiação: JOAO CAVALLI FILHO e JOANA PETRELLI CAVALLI. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), terça-feira, 28 de maio de 2024 às 20:00h.

INES LALAK DE ASSUMPCAO, 61 ano(s). Profissão: DOCEIRO(A). Filiação: HERCILIO GONCALVES DE ASSUMPCAO e ANASTACIA LALAK DE ASSUMPCAO. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 17:00h.

IVANILDA PETLA, 87 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALVIR PETLA. Filiação: PAULO IDER HERMANN e ANA CORDEIRO DE LARA HERMANN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 11:30h.

JADIR DE ANDRADE, 70 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANGELINO DE ANDRADE e ARVELINA DE ANDRADE. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 17:00h.

JOAO ANTONIO STIVAL TULIO, 71 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: DARLENE PIVOTTO TULIO. Filiação: VICTORINO TULIO e DIAMIRA BRIGIDA STIVAL TULIO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 28 de maio de 2024.

JOAQUIM LOURENCO CANCELA, 81 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: MARIA DA GLORIA CANCELA. Filiação: VITAL LOURENCO CANCELA e CELESTE DA PAIXAO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 29 de maio de 2024.

JOSE ADAO DE BRITO, 67 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: MARIA LUCIA MAXIMINIANO DE BRITO. Filiação: JOSE FERMINO DE BRITO e ANA BARBOSA DE BRITO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de maio de 2024.

JOSE LELIO MILANI DE MOURA, 89 ano(s). Profissão: DENTISTA. Cônjuge: CLEIDE QUADROS AFONSO DE MOURA. Filiação: JOSE GUEDES DE MOURA NETTO e LEONOR MILANI DE MOURA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 11:00h.

LEONARDO FELIPE LIMA DE SOUZA, 22 ano(s). Profissão: PINTOR(A). Filiação: NARCISO EVANGELISTA DE SOUZA e CLEUZA CORREA DE LIMA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO SANTO ÂNGELO, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 17:00h.

LEONIDAS TOSI, 89 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: NORINA DUARTE TOSI. Filiação: FIORELO TOSI e MARIA CALIGARI TOSI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 18:00h.

LILIAN SUZANA REMEDI RIBEIRO, 51 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: VALDECIR SIMOES RIBEIRO. Filiação: NATAL REMEDI e CELIA REMEDI. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 16:30h.

LUIZ FERNANDO ARAUJO RICARDO, 74 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: MIRIAN DENIZE RICARDO. Filiação: GIL POMBO RICARDO e NILZA ARAUJO RICARDO. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 10:00h.

LUIZ RUFINO SOBRINHO, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: MARIA JULIA ALVES RUFINO. Filiação: JOAO RUFINO SOBRINHO e MARIA LUZIA DA CONCEICAO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 16:30h.

MARA CELIA ZAMPOLI, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO JAMIL PRESTES. Filiação: ORLANDO ZAMPOLI e JOSEFA PIVA ZAMPOLI. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 10:00h.

MARCELINA GUERNIERI WOSCHE, 75 ano(s). Cônjuge: LUIS CARLOS WOSCHE. Filiação: FIORAVANTE GUERNIERI e NIVERSINA GUERNIERI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 16:00h.

MARGARETE MASSANEIRO, 47 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DALTO WAGNER MARTINS. Filiação: JOAO MARIA MASSANEIRO e HILDA RODRIGUES MASSANEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 17:00h.

MARIA ALZIRA DOS SANTOS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOAO ALFANIO. Filiação: OTAVIO MARQUES BATISTA e CAROLINA VERONICA PADILHA BATISTA. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE CAMPO LARGO, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 16:30h.

MARIA GORET DUTRA DAS CHAGAS, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS PEREIRA DAS CHAGAS. Filiação: PEDRO DUTRA e IEDA ARAUJO DUTRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 29 de maio de 2024.

MARIA IRENE DE ARRUDA SCHEER, 64 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: MAURICIO JOAO SCHEER. Filiação: ELIAS XAVIER DE ARRUDA e LORIZ RODRIGUES DE ARRUDA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 11:00h.

MARIA JOSE BENEDITO SANCHES, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: GENESIO SANCHES. Filiação: SALVADOR BENEDITO e CACILDA FERREIRA DE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO BORDA DO CAMPO, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 16:00h.

MARIA JOSE MARCONDES SILVA, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CARMO DANIEL DA SILVA. Filiação: FRANCISCO MARCONDES SOARES e MARIA DO CARMO MARCONDES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 11:30h.

MARIA LIRIA DE ANDRADE, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ALBARY JOSE DE ANDRADE. Filiação: MARIA TOLENTINA HENRIQUE. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 16:00h.

MARIA PAZ DE CAMARGO, 73 ano(s). Profissão: AUXILIAR ESCRITÓRIO. Filiação: JOAO PAZ DE CAMARGO e HORTENCIA RIBEIRO DE CAMARGO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 09:00h.

NATALICIO JOSE GOMES, 60 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: JOSE RODRIGUES GOMES e NATALIA DIAS GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL CAMPO COMPRIDO, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 16:00h.

NICHOLAS DE BRITO CORREIA, 31 ano(s). Profissão: DESIGNER GRÁFICO. Filiação: AYRTON TARTUCE CORREIA e MARILENE DE BRITO CORREIA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 14:00h.

NICOLAU MAKOWSKI SOBRINHO, 64 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: LEONARDO MAKOWSKI e GENOVEVA MARIA FORLIN MAKOWSKI. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 10:00h.

NILTON APARECIDO DE SOUZA, 60 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: MARCIA CRISTINA DE SOUZA. Filiação: JOSE PEDRO DE SOUZA e ANA ROSA DE SOUZA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 17:00h.

OLECIO JANDREY FLORES, 76 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Cônjuge: HELENA VIEIRA DE CAMARGO FLORES. Filiação: HONORATO FLORES e ERLINDA JANDREY FLORES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 16:30h.

OLIVIA SOARES BARROS ROCHA GOMES, 54 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Cônjuge: SILVIO ROCHA GOMES. Filiação: MARIO MIRANDA PORTILHO DE BARROS e ALZIRA SOARES DE BARROS. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 15:45h.

ORLANDO ANTUNES DE PAULA, 89 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: IRIS HAMMES (FALECIDA). Filiação: JOSE ANTUNES DE PAULA e IGNEZ ANTUNES PEREIRA. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITERIO SÃO GABRIEL, quarta-feira, 29 de maio de 2024.

OTACILIO DE LIMA SOBRINHO, 59 ano(s). Profissão: CASEIRO(A). Filiação: MIGUEL DE LIMA e DOLFINA DE LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 11:00h.

PAULO ROGERIO GONCALVES, 36 ano(s). Filiação: JOAO MARIA GONCALVES e NEUSA DO CARMO CONCEICAO. Sepultamento: MUNICIPAL ZONA SUL, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 09:00h.

ROSA GARRIDO, 80 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO AQUILO GARRIDO e BERNARDINA FLORENCIA GARRIDO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 29 de maio de 2024.

ROSELI APARECIDA DIAS, 58 ano(s). Profissão: ESCRIVÃO(Ã). Filiação: SEBASTIAO DIAS e SEBASTIANA ROSSETO DIAS. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 29 de maio de 2024.

RUBENS SEROA DA MOTTA FILHO, 61 ano(s). Profissão: LATOEIRO. Cônjuge: VERA LUCIA BALDUINO DA MOTTA. Filiação: RUBENS SEROA DA MOTTA e ELITA MARIA FIGUEIREDO DA MOTTA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 29 de maio de 2024.

SEBASTIAO RAIMUNDO GONCALVES, 71 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: VERA LUCIA DE CARVALHO GONCALVES. Filiação: MANOEL GONCALVES e CARMEN APARECIDA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO CAMPO LARGO DA ROSEIRA, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 16:00h.

SELMA GEANE DE SOUZA DE OLIVEIRA, 54 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LOURIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO. Filiação: VALDEMOR DE SOUZA e TEREZINHA MARIA DE CARVALHO SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 14:00h.

SERGIO ZANELLA, 70 ano(s). Profissão: METALÚRGICO. Filiação: SEVERINO ZANELLA e ETELVINA SPADER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 11:00h.

SIDNEI BOZZE, 59 ano(s). Profissão: MANOBRISTA. Filiação: ALBERTO BOZZE e MARIA WUICHOSKI BOZZE. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 14:00h.

TEREZA MARIA DE OLIVEIRA, 85 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: TADEU DE OLIVEIRA. Filiação: MANOEL RAINETT e MARIA BRIGIDA RAINETT. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 15:00h.

THEREZA MASAKO GALVAO, 77 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOEL GALVAO. Filiação: SADAO OTANI e MUTU OTANI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 17:00h.

TSUTOMU KITA, 97 ano(s). Profissão: MARCENEIRO. Cônjuge: TIZUKO KITA. Filiação: SHIGEZO KITA e SHIGENO KITA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 13:00h.

VALDEMIRO MARTINS DE SOUZA, 81 ano(s). Profissão: LAVRADOR. Cônjuge: ELZIRA CAVALHEIRO DE SOUZA. Filiação: FRANCISCO MARTINS DE SOUZA e JOAQUINA RODRIGUES DE SOUZA. Sepultamento: (AGUDOS DO SUL) MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 16:00h.

VILSON MARJANSKI, 68 ano(s). Profissão: RECEPCIONISTA. Cônjuge: JANIR DE LIMA MARJANSKI. Filiação: STEFAN MARJANSKI e VITALINA MARJANSKI. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 29 de maio de 2024 às 10:00h.

