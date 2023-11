Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (22)

Alberto Albino de Mattos, 63 anos. Profissão: motorista. Filiação: Antônio de Mattos e Lasara Unglobe de Mattos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal.

Alexandre Lovato de Almeida, 22 anos. Profissão: servente. Filiação: Milton Fogaça de Almeida e Agna Mara Lovato. Sepultamento ontem.

Antônio Carlos Adanski, 72 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Félix Adanski e Regina Adanski. Sepultamento ontem.

Antônio Dalcol Finati, 63 anos. Profissão: despachante. Filiação: Luiz Paulo Finati e Maria de Lurdes Dalcol Finati. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Antônio Vieira Prado, 63 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Horácio Paulino Vieira e Maria Rosa Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Municipal de Fazenda Rio Grande.

Arlindo de Paula e Silva, 82 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Joaquim de Paula Sobrinho e Carolina Maria do Carmo de Paula. Sepultamento ontem.

Benvinda das Dores Ribas, 93 anos. Filiação: Modesto Benjamim Trindade e Francisca da Dores Trindade. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Municiapal do Boqueirão, Curitiba(PR).

Clovis Galdino Levy, 70 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Alcides Levy e Ondina Levy. Sepultamento ontem.

Deividi dos Santos Bueno, 31 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Gilberto Bueno e Marisa Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Santa Cecília.

Eduardo Amaral dos Santos, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: Wagner Miranda dos Santos e Suzana Amaral dos Passos. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Jade.

Eduardo Patricio Geraldo, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Fernando Geraldo e Vanessa Pattricio de Souza. Sepultamento ontem.

Flávio Oliveira Medina, 61 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Alberi Medina e Aurora Oliveira Medina. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Gessica Vanessa Todo Bom, 32 anos. Profissão: gerente administrativo. Filiação: Marcos Mozartt Todo Bom e Glaci do Carmo Todo Bom. Sepultamento ontem.

Glaucio Monteiro, 46 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Gentil Monteiro e Olga da Costa Monteiro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo de Igreja Evangélica, Bairro Alto, Curitiba(PR).

Gustavo Vieira da Silva, 21 anos. Filiação: João Vieira da Silva e Alecia Madureira. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Idinei Lara de Paula, 38 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Odair José Vaz de Paula e Sílvia Ferreira Lara de Paula. Sepultamento ontem.

Janilto José Kogut, 61 anos. Filiação: José Kogut e Elisa Pires Kogut. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela do Cemitério Municipal de Irati.

João Carneiro Pinto, 72 anos. Filiação: Sebastião Carneiro Pinto e Rosa Maria Carneiro Pinto. Sepultamento hoje, Cemitério São João de Campina Grande do Sul PR, saindo da Capela Municipal São João Campina Grande do Sul PR.

José Paulo Freitas Neto, 24 anos. Profissão: carregador(a). Filiação: Sidinei Paulo Freitas e Márcia Aparecida dos Santos. Sepultamento ontem.

José Raimundo dos Santos, 70 anos. Profissão: encanador(a). Filiação: Sebastião Raimundo dos Santos e Ires Sant Ana Felipe dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capelasão Gabriel.

Josefa Alves Lourenço, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Cipriano Alves Lourenço e Ana Rodrigues Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Capela Unilutus Curtiba.

Lara Priscila Fernandes Teles, 37 anos. Profissão: manicure. Filiação: Ângela Maria Fernandes Teles. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Bom Pastor – Pinhais.

Lídia Wysotchansky Marcon, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Miguel Wysotchansky e Olga Cepuch Wysotchansky. Sepultamento ontem.

Luiz Fernando da Rosa Wolf, 35 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Alberto Wolf Neto e Rosani Gruber da Rosa. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Marco Antônio dos Santos Mancio, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Nicanor Batista Mancio e Célia Maria dos Santos Mancio. Sepultamento ontem.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (22)

Maria Benedita de Souza Valente, 69 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Bendito Israel de Souza e Maria da Silva Souza. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Maria Helena Ferreira Silva, 40 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juarez de Fátima Silva e Maria de Lourdes Ferreira Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Santa Cândida.

Maria Luíza Gonçalves, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ribeiro Gonçalves e Ortencia de Lima Gonçalves. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Radunz, 70 anos. Profissão: auxiliar limpeza. Filiação: Jorge Cândido Moreira e Iolanda Sales. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Assembléia de Deus Colombo (PR).

Nagib Alves, 82 anos. Filiação: Agripino Sabino Alves e Antônia Sabibno Alves. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Natan Ott Dias, 1 anos. Filiação: Alison Gustavo Lopes Dias e Cristiane Ott Lopes Dias. Sepultamento ontem.

Neuseli Almindo da Silva, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Almindo e Elza Fernandes Almindo. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo de Batista de Backmann.

Ronaldo Ronilson do Prado, 48 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Francisco Lourival Rosa do Prado e Maria Janete do Prado. Sepultamento ontem.

Saburo Kotsuka, 88 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Gatsujiro Kotsuka e Yano Kotsuka. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Sérgio José de Oliveira, 51 anos. Profissão: serralheiro. Filiação: Gercino José de Oliveira e Emília Conceição de Oliveira. Sepultamento hoje, Cristo Rei, saindo da Capela Central.

Sirlei Medeiros da Silva, 55 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Medeiros da Silva e Maria de Lourdes Silva. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Valdir Lindenberg, 88 anos. Profissão: militar. Filiação: Waldemar Lindenberg e Ernestina Lindenberg. Sepultamento ontem.

Wilson Luís Micoanski, 62 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Lodovico Micoanski e Christina Micoanski. Sepultamento ontem.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira (22)

Você já viu essas??

Veja datas, horários e preço Rua Iluminada da Família Moletta abre com a maior árvore de Natal de Curitiba Legado e família Morre Jacob Pankratz Filho, fundador do Grupo Jacomar, aos 91 anos Mais de 200 veículos Leilão de automóveis no Paraná tem sedan a R$ 8,8 mil, SUV a R$ 7,4 mil e mais