Falecimentos em Curitiba; Obituário desta a quarta-feira (10)

ALEXANDRE DE MELLO MARTINS, 47 ano(s). MOTOBOY. Filiação: NILTON ANTONIO SOARES MARTINS e ANA MARIA MELLO MARTINS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

ALICE BITTENCOURT BASSO, 6 ano(s). ESTUDANTE. Filiação: DANIEL JUNIOR BASSO e LUANA FATIMA BITTENCOURT BASSO. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 16:00h.

ANNA LORENA ROSA PADILHA, 1 ano(s). MENOR. Filiação: FERNANDO FERREIRA ROSA e JAQUELINE GONCALVES PADILHA. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEMITÉRIO MUNICIPAL FAZENDA RIO GRANDE, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 15:00h.

ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS, 84 ano(s). PEDREIRO. ZENIR APARECIDA FERNANDES. Filiação: CLOTARIO BARBOSA DOS SANTOS e VERGINIA PEREIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 11:00h.

APARECIDO RAMOS DOS SANTOS, 76 ano(s). OUTROS. Filiação: JOAQUIM DOMINGO DOS SANTOS e ANGELINA QUITILIANA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), quarta-feira, 10 de abril de 2024.

BENEDITO RIBEIRO, 70 ano(s). PEDREIRO. Filiação: MARIA VANIR RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 15:00h.

CECILIA STECIUK, 88 ano(s). PROFESSOR(A). JULIO STECIUK. Filiação: DEMETRIO STECIUK e MAGDALENA ANDREIOV. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

CONSOLACAO DE MARIA FELIX COSTA, 45 ano(s). CONSULTOR(A) VENDAS. Filiação: RAIMUNDO XAVIER DA COSTA e CONCEICAO DE MARIA FELIX COSTA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

CRISTIANO SOARES CASTELO, 36 ano(s). Filiação: AMERICO SOARES CASTELO e ROSELI SOARES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 10:00h.

DALILA FERREIRA SANTANA, 83 ano(s). AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS. Filiação: AVELINO SANTANA DA CRUZ e MARIA ROSA FERREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 16:00h.

DANTE LUIZ DOS SANTOS, 68 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO FEDERAL. Filiação: ALBERTO GABRIEL DOS SANTOS e DUZOLINA LAZAROTTO SANTOS. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 18:00h.

DIRCEU STRESSER, 62 ano(s). SOLDADOR. Filiação: JOSE ROBERTO STRESSER e PLACIDIA CORDEIRO STRESSER. Sepultamento: (ITAPERUÇU) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE ITAPERUÇU, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

DIVA DOS SANTOS ROSA, 88 ano(s). AGRICULTOR. Filiação: SEVERO HIPOLITO DA ROSA e JULITA ALVES MACIEL. Sepultamento: (CAMPINA GRANDE DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

EDENILSON DE JESUS DE LIMA, 58 ano(s). OUTROS. ROSANE DE FATIMA DE LIMA. Filiação: MOISES FERREIRA DE LIMA e MARIA GONCALVES DE LIMA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

ELOY FIORIN, 79 ano(s). IVONETE PEZZI FIORIN. Filiação: ANTONIO FIORIN e MARIA P FIORIN. Sepultamento: NOSSA SENHORA DAS GRAVAS HERVAL D OESTE – SC, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

EMILIA WESTPHALEN PEDRO BOM, 98 ano(s). OUTROS. RUBENS PEDRO BOM. Filiação: PALADIO WESTPHALEN e MARIA AUGUSTA BRANCO WESTPHALEN. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 10:00h.

ERONIDES GOMES DA SILVA BERNARDO, 91 ano(s). OUTROS. JOAO DUARTE BERNARDO. Filiação: JOAO FOMES DA SILVA e MARIA DE LOURDES GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 12:00h.

ESTELA DE FREITAS DA SILVA, 71 ano(s). DO LAR. Filiação: MANOEL MOREIRA DE FREITAS e DIONISIA MOREIRA DE JESUS. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 12:00h.

FRANCISCO ALVES BATISTA, 74 ano(s). OUTROS. IRACI MACHADO. Filiação: TARCIO ALVES BATISTA e MINERVINA ALVES DE ANDRADE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

GIDIAO GUERIM, 70 ano(s). EMPRESARIO(A). Filiação: LUIZ SANTOS GUERIM e IBRAIMA FRIGO GUERIM. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 11:00h.

HELINTON EDUARDO MOTA DE LIMA, 40 ano(s). PROMOTOR(A) VENDAS. FABIANA DE OLIVEIRA. Filiação: ELISEU RIBEIRO DE LIMA e MARILDA SILVA DA MOTA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 11:00h.

IDALINA MARIA ZOLLER, 97 ano(s). DO LAR. ALVIN ZOLLER. Filiação: LUIZ TOCOLINI e ASSUMPTA LORENZI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 16:00h.

IZAN ROBERTO BAUER, 89 ano(s). BANCÁRIO(A). Filiação: NESTOR DE CASTRO BAUER e HERCILIA ISOLD STEMM BAUER. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 10 de abril de 2024.

JANE DE ARAUJO, 56 ano(s). PROMOTOR(A) VENDAS. Filiação: ANTONIO DE ARAUJO FILHO e TEREZA CORDEIRO. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 11:30h.

JAYME WEIBER, 90 ano(s). MOTORISTA. VERONICA WEIBER. Filiação: ANTONIO WEIBER e MARIA LEMES WEIBER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 10:00h.

JEAN TEODORO MARTINS, 43 ano(s). AUTONOMO. Filiação: ALTAMIR MARTINS e MARILIA EVA MARTINS. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

JENNIFER KELLY SCARSO, 30 ano(s). AUTONOMO. Filiação: SONIA REGINA SCARSO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 11 de abril de 2024 às 10:00h.

JOSINA GONCALVES DINIZ, 87 ano(s). COPEIRO(A). Filiação: ANAURELINO GONCALVES DINIZ e ERNESTINA DA SILVA MORAES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 17:00h.

LEDI VAZ ELIAS, 77 ano(s). PROFESSOR(A). CIRO VAZ ELIAS. Filiação: LEONARDO DOS SANTOS VAZ e DIAIR CORDEIRO BITENCOURT VAZ. Sepultamento: (RIO BRANCO DO SUL) CEM. DE RIO BRANCO DO SUL/PR, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 16:30h.

MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA, 60 ano(s). DO LAR. Filiação: MANOEL DA SILVA LIMA e JURCELINA RODRIGUES DE LIMA. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

MARIA MARLI BRAGANHOLO GASPARETO, 78 ano(s). FUNCIONÁRIO PÚBLICO ESTADUAL. NATAL AILTON GASPARETO. Filiação: JOSE BRAGANHOLO e ADELIA TREVIZAN BRAGANHOLO. Sepultamento: (CAMPO LARGO) CEMITÉRIO BATEIAS – CONCEIÇÃO DA MEIA LUA, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

MARIA ZENI PELLANDA, 85 ano(s). DO LAR. BENJAMIN PELLANDA. Filiação: FRANCISCO NEGRELLO e IDA NEGRELLO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 16:30h.

MARILENE AQUILA, 70 ano(s). DO LAR. Filiação: PASCHOAL AQUILA e ROSALIA SIQUEIRA AQUILA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 11:30h.

MARIO SILVEIRA BUENO SOUZA, 82 ano(s). PEDREIRO. DINORAH BORBA SOUZA. Filiação: PEDRO SILVEIRA BUENO e CANDIDA ANTONIA DE SOUZA SILVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 14:00h.

MAURA RODRIGUES FINETTI, 78 ano(s). OUTROS. VALTER FINETTI. Filiação: JOSE ADOLFO RODRIGUES e ANTONIA LEITE DOS SANTOS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

MICHALINA DE CARVALHO, 95 ano(s). DO LAR. JAYME CIDRAL DE CARVALHO. Filiação: LOURENCO VIRGILIO STAROUK e MARIA STAROUK. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 9 de abril de 2024 às 16:30h.

MIGUEL PAULO DE AZEVEDO, 81 ano(s). ESTOFADOR. MARIA JOSE DE AZEVEDO. Filiação: PAULINO ANTONIO DE AZEVEDO e VIRGINIA MARIA DE JESUS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 10:00h.

NILSON RIBEIRO, 52 ano(s). PEDREIRO. Filiação: ALIPIO RIBEIRO e IRACI DE JESUS RIBEIRO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

OLGA VINDOLIN DOS SANTOS, 82 ano(s). DO LAR. BRASILIO SILVESTRE DOS SANTOS. Filiação: FLORINDO VIDOLIN DOS SNATOS e ANGELA DALLAGRANA VIDOLIN. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 9 de abril de 2024 às 17:00h.

ROSALINA PORCINO PIOVESAN, 85 ano(s). TÉCNICO ENFERMAGEM. Filiação: JOSE PORCINO e ANA RIBEIRO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

RUTE FERREIRA ANDRADE, 64 ano(s). DO LAR. MARCOS ANDRADE. Filiação: JULIO FERREIRA DE SOUZA e MARIA FERREIRA DE SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

SIMONE FERNANDES DA SILVA, 53 ano(s). DO LAR. JOSE EDENILSON PASCALINI. Filiação: SEBASTIAO ROCHA DA SILVA e ANITA FERNANDES DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 10:00h.

VERGILIO LEAL DOS SANTOS, 69 ano(s). JARDINEIRO. Filiação: FRANCISCO LEAL DOS SANTOS e MARIA DE FRANCA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 16:00h.

VERONICA DA SILVA, 80 ano(s). DO LAR. ANGELO REGIS DA SILVA. Filiação: HIPOLITO FLORENCIO e BENTA CONSTANTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

VICTOR DANIEL ROCHA CONDE, 50 ano(s). OUTROS. Filiação: APOLINARIO ROCHA NUNEZ e FELIPA CONDE ATAUQUE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 14:00h.

VILMA DO ROCIO ROLIM CORIOLANO, 64 ano(s). DO LAR. Filiação: SEBASTIAO ROLIM CORIOLANO JUNIOR e NILSA FABRIS ROLIM CORIOLANO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, quarta-feira, 10 de abril de 2024 às 10:00h.

ZORALDA SIMOES DA ROCHA, 69 ano(s). DO LAR. Filiação: ADAUTO SIMOES DA ROCHA e DORVINA MUNHOZ DA ROCHA. Sepultamento: CEMITERIO TABATINGA, quarta-feira, 10 de abril de 2024.

