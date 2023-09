Obituário Curitiba: Lista de falecimentos desta sexta-feira (29)

Aliene do Rocio Przybylski, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitório Sperancete e Maria Tereza Colere Sperancete. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Antônio Andrey Oliveira Souza, 19 anos. Filiação: Antônio Francisco da Silva e Souza e Catia Cristina Oliveira Alves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Contenda.

Antônio Carlos Strapasson, 65 anos. Profissão: frentista. Filiação: Hermenegildo Agostinho Strapasson e Lydia Torques Strapasson. Sepultamento ontem.

Antônio Donato Petsa, 65 anos. Filiação: José Petsa e Anna Maria da Conceição Petsa. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Célia Silvério Guirro, 89 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Benedicto Silvério e Benedicta Salome da Silva. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais.

Clair Bolzani, 91 anos. Filiação: Pedro Bolzani e Santina Morselle. Sepultamento ontem.

Danielle Favero, 44 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Ercide Luiz Favero e Elisabeth Majeski Favero. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Darico Gonçalves Marcelino, 60 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Dario Marcelino e Maria Aparecida Marcelino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

Deoni Mlenek Tiepo, 60 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tadeu Mlenek e Sofia Mlenek. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Cemitério Parque São Pedro.

Edinaldo Antônio de Oliveira, 64 anos. Filiação: Jovino Antônio de Oliveira e Ana Maria de Oliveira. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Central de Araucária, saindo da Capela Cemitério Central de Araucária.

Eugenia Cândida Gabriel, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Evaristo e Pureza Cândida. Sepultamento ontem.

Francisco Pereira dos Santos, 55 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Leontino Pereira dos Santos e Hilda Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cem. Municipal São João Batista, saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

Geni Comar Ramos de Oliveira, 71 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Arlindo Comar e Ida Polizel. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Gessika Fernanda Arbrugaus, 31 anos. Filiação: Antônio Sérgio Arbrugaus e Célia de Andrade Arbrugaus. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Ivonne Robassa Gnata, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Robassa e Acacia Luciano Robassa. Sepultamento ontem.

Jane Marly de Souza Richter, 82 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Roger Bahles de Souza e Arabela Guimarães de Souza. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Municipal Água Verde.

Jonas Brasil das Chagas Lima, 63 anos. Profissão: escrivão(ã). Filiação: Angelin das Chagas Lima e Ignes Túlio Chagas. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

José Gomes Novaes, 76 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Mário Quirino Novaes e Hilda Gomes Novaes. Sepultamento ontem.

Leonardo Otramario da Silva, 18 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Rodrigo Lopes da Silva e Edneia Otramario. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Luiz Carlos Nobre dos Santos, 90 anos. Profissão: delegado policia. Filiação: Antônio Nobre dos Santos e Conceição Ribeiro. Sepultamento ontem.

Malvina José Sabino, 82 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Antônio José da Costa e Rita Teofila de Moraes. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Ângela Sanches Maran, 75 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Wenceslau Sanches Rojas e Júlia Cantarella Rojas. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Maria Aparecida Fernandes Pampolini, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Fernandes Rocha e Generosa Mendonça Fernandes. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré (PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Maria Idalina Pedroso, 69 anos. Profissão: cobrador. Filiação: Maria Pedroso. Sepultamento ontem.

Maria Joana Nunes, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Ferreira Nunes e Ervira Leonina Nunes. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Missoes Para Cristo (Alto Boqueirão).

Maria Vany dos Santos Sant Ana, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Gregório Benite e Maria Francisca dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria de Jesus da Silva, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clementino Eleoterio da Silva e Eulita Estevão da Silva. Sepultamento ontem.

Martins Sebastião Kreusch, 83 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Sebastião Kreusch e Delfina Kreusch. Sepultamento ontem.

Neide Aparecida Guerreiro de Oliveira, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Guerreiro e Ana Rodrigues. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo de Rua João Augusto Martins, 61 CICCuritibaPR.

Neusa Rodrigues da Silva, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Rodrigues Pedra e Nardina Pires da Rosa. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Wenceslau Braz(PR), saindo de Caepla Municipal de Wenceslau Braz(PR).

Pedro Lima Santos, 26 anos. Profissão: açougueiro. Filiação: Antônio Pedro dos Santos Filho e Rosana da Conceição Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Comunitária Monteiro Lobato / Tatuquara.

Regiane Pereira Ramos von Der Osten, 48 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Orley von Der Osten e Geni Pereira Ramos. Sepultamento hoje, (Cerro Azul) Cemitério Municipal de Cerro Azul, saindo da Capela Cemitério Municipal de Cerro Azul -PR.

Roberto Shigueyasu Yamada, 64 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Shigueo Yamada e Miyoko Yamada. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Bom Pastor (Pinhais).

Robson Santos Almeida Rangel, 32 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Amaro Almeida Rangel e Maria Neuza Pereira dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Vila do Descanso, Aracuai Mg, saindo da Capela Municipal Vila do Descanso Aracuai Mg.

Rosaneide Dreher Mesquita, 69 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Jacy Marques Mesquita e Dirce Dreher Mesquita. Sepultamento ontem.

Rubens Pereira da Cunha, 92 anos. Filiação: Antônio Pereira da Cunha e Rosa Pereira da Cunha. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de R Marcos Aurélio Tozzo 95 Itália.

Ruberval Feliski, 66 anos. Filiação: Gabriel Feliski e Olga Feliski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Valdemar Batista, 87 anos. Profissão: militar. Filiação: Rosalina Batista. Sepultamento ontem.

Valentina da Costa Afonso, 8 anos. Filiação: Paulo Afonso e Larissa da Costa Ferreira. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá (PR)).

Vilma Fabrim, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Olenicka e Joana Olenicka. Sepultamento ontem.

Wellington Vinícius Bomfim, 19 anos. Filiação: Joilson Bomfim e Viviane Batista Bomfim. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo da Capela Municipal.

Wilmar Assunção, 68 anos. Profissão: empreiteiro(a). Filiação: Amadeu Assunção e Jurema Assunção. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

