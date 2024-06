O Centro e mais bairros de Curitiba têm o abastecimento de água afetado nesta segunda-feira (24), devido à manutenção emergencial de uma adutora na capital paranaense. De acordo com a Sanepar, o serviço está sendo realizado e a previsão é de que a normalização do abastecimento ocorra em torno das 18h.

São afetados pelo problema nesta segunda, os seguintes bairros de Curitiba:

Alto da XV

Centro

Cristo Rei

Hugo Lange

Jardim Botânico

Juvevê

Prado Velho

Rebouças

Em situações como esta, a orientação é que se faça uso da água, priorizando alimentação e higiene pessoal.

Podem ficar sem água durante este período principalmente os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, para ter água por 24 horas, no mínimo.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

