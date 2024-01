O prefeito em exercício de Curitiba, Eduardo Pimentel, assinou nesta quinta-feira (25), na sede do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), contrato com o BNDES para elaboração de estudo para concessão e instalação de Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) entre Curitiba e o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolita de Curitiba (RMC).

A perspectiva de investimento na obra é de R$ 2,5 bilhões com dois anos de execução após o lançamento oficial da concessão, prevista para julho de 2025. Segundo confirmou Eduardo Pimentel, os estudos técnicos da viabilidade do projeto iniciam em março e seguem até maio de 2025.

“A análise vai nos mostrar os custos, a ideia da tarifa e investimento necessário para uma obra que fortalece cada vez mais o eixo de integração na Região Metropolitana de Curitiba”, disse o prefeito em exercício.

Qual seria o percurso do VLT em Curitiba e São José dos Pinhais

Caso aprovado o projeto de concessão, serão 22,8 km de percurso de VLT em operação entre os dois municípios para atender uma capacidade diária de até 160 mil passageiros do transporte metropolitano.

O trajeto deve contemplar 27 paradas, sendo quatro em terminais de integração: Hauer, Carmo, Boqueirão e Terminal Central (São José dos Pinhais). Os terminais deverão receber reformas também, segundo a proposta. O percurso passará ainda por 23 estações de embarque e desembarque entre as duas cidades.

A maior parte do trajeto será em superfície. Apenas o trecho entre o Terminal Central e o Aeroporto Afonso Pena (3,2 km) poderá ser elevada. Há também possibilidade da implantação do transporte em parte subterrânea no Centro Cívico, em virtude do nível de tráfego da região e também quanto ao impacto causado à paisagem urbana.

Nesta primeira etapa, o recurso de R$ 12,5 milhões disponibilizado para contratação e constituição do estudo de viabilidade técnica e econômica será totalmente absorvido para o futuro possível concessionário da nova linha de transporte, sem custos aos municípios (Curitiba e São José dos Pinhais) ou para o Governo do Estado.

Projeto do VLT prevê reformas em Curitiba e São José dos Pinhais

A nova linha VLT deve utilizar a estrutura das canaletas exclusivas com 10,6 km de extensão na Avenida Marechal Floriano Peixoto, entre a Praça Carlos Gomes no centro Curitiba e o Terminal Boqueirão, onde opera atualmente um eixo de BRT, que será descontinuado.

O projeto estabelece ainda uma ampliação do trajeto atual do BRT Boqueirão, ao norte, entre a Praça Carlos Gomes e o Centro Cívico, e ao sul, do Terminal Boqueirão até o Aeroporto Internacional Afonso Pena, passando pelo Terminal Central do município de São José dos Pinhais. Com estes prolongamentos a linha deverá ter 19,6 km de extensão.

Outra parte do trajeto será em superfície ou mesmo elevada, no trecho entre o Terminal Central e o Aeroporto Afonso Pena (3,2 km). O projeto deverá abrigar ainda ações complementares ao proporcionar a integração da nova linha com outros modos de deslocamento por meio de serviços auxiliares de mobilidade.

Também deve implementar uma requalificação urbana ao longo do trajeto ao incluir espaços de convivência, novas calçadas e estruturas cicloviárias.

