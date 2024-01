Começam nesta quarta-feira (24) as obras de intervenções no transporte público de Curitiba, que fazem parte dos lotes 4.1 e 4.2 do BRT Leste-Oeste, na região do bairro Cajuru. O serviço, realizado pela empresa O Betacem, começa na Avenida Maurício Freut, entre as ruas Olga Balster e Reinaldo Thá.

As obras serão feitas na pista exclusiva de ônibus e no entorno das estações-tubo Antônio Meireles, Cajuru, Teófilo Otoni e Catulo da Paixão Cearense.

Para o andamento das intervenções, a estação tubo Antônio Meireles será desativada a partir de sexta-feira (26). Os usuários poderão acessar as linhas expressas que circulam no local nas estações próximas ou no Terminal Vila Oficinas. No trecho de obras, haverá desvio do transporte coletivo para a pista da via local, com a abertura na Rua Desembargador Mercer Júnior.

+ Leia mais: Creche em Curitiba é furtada três dias consecutivos; “Estou acabada”, desabafa educadora

Em outro ponto, nas ruas Ceilão e Cap. Guilherme Bianchi, os serviços também começam nesta semana, com escavação para drenagem e pavimentação. As atividades são fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), com apoio da Unidade Técnico Administrativa de Gerenciamento (Utag), área que gerencia os contratos multilaterais do município. As obras do BRT Leste-Oeste são financiadas pelo New Development Bank (NDB).

Obras no Cajuru vão reformar terminais de ônibus

Além da requalificação viária em 5.400 metros nas Av. Maurício Freut, a partir da esquina com a Rua Olga Balster, seguindo pelas ruas Mercer Júnior, Eng. Costa Barros, Terminal Oficinas, Filipinas, Lourival Wendler, Ceilão, Nagib da Silva, Cap. Guilherme Bianco e Niterói (entre Ceilão e Costa Barros), também serão feitas reformas nos terminais Vila Oficinas e Centenário.

Nos terminais, estão previstas a troca dos pavimentos por concreto, correções geométricas em pistas e plataformas, substituições de coberturas, calçamento e paisagismo dos entornos. O terminal do Centenário vai receber uma estação-tubo dupla no lugar da plataforma 1, para a operação simultânea de dois biarticulados. Com custo de R$ 64 milhões, as intervenções devem ser concluídas em 24 meses.

+ Leia mais: Alerta máximo! Curitiba e litoral seguem sob risco de fortes tempestades!

Obras do BRT Leste-Oeste

As obras dos lotes 4.1 e 4.2 fazem parte do Programa de Aumento da Capacidade e Velocidade do BRT Leste-Oeste, financiado pelo NDB. Ao todo, o custo previsto é de U$ 75 milhões, além de contrapartidas do município para a readequação de 22,5 km de canaletas exclusivas para o transporte coletivo, entre Pinhais e o CIC Norte, em Curitiba. As intervenções incluem cinco terminais e a revitalização de 34 estações-tubo.

Você já viu essas?

Atenção, motorista BR-376, no Paraná, vai ser bloqueada por três dias para manutenção de radares AME Pequeno Icaro é um guerreiro e família precisa de ajuda com tratamento caríssimo Pra Bal. Camboriú Gigante dos ares, Boeing 727 para o trânsito rumo a Bal. Camboriú em sua última viagem