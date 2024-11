Vigilantes desaparecem na represa do Passaúna! Gritos foram ouvidos e barco encontrado

Dois homens estão desaparecidos na represa do Passaúna, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Populares ouviram gritos na manhã desta quarta-feira (27) e encontraram o barco que é usado por vigilantes de uma empresa privada terceirizada que monitora o local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, na chegada à represa, os socorristas encontraram um celular e um colete salva-vidas. Ao perceberem que a busca precisaria ser mais complexa, o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) foi acionado.

Para o capitão Zirpoli, o trabalho é complicado devido à profundidade da água, que pode oscilar entre 4 e 30 metros. “A topografia do terreno abaixo do terreno d´agua é complexa usando varreduras e técnicas de busca aquática”, disse o capitão do Corpo de Bombeiros, para a RPC.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Ao todo, são 15 bombeiros envolvidos nessa ocorrência da represa do Passaúna, localizada a 12 km do Centro de Curitiba. Quanto à represa, ela tem área de 6.500.000 m2, é do governo do Estado e integra o sistema de abastecimento de água para a população da capital.

Área tem gestão da Sanepar

A Sanepar faz a gestão de toda a Área de Proteção Ambiental (APA), desde 1980. A empresa estadual é responsável pelas normas de uso do lago do reservatório e seu entorno, e também pela fiscalização de atividades aquáticas ali realizadas – como passeios de caiaque, de canoa havaiana e a prática de stand up paddle.

Empresa vai usar drones para ajudar nas buscas

A Sanepar se manifestou após o desaparecimento dos vigilantes na Represa do Passaúna e informou que vai utilizar drones para ajudar nas buscas aos dois homens. Leia a nota divulgada pela empresa.

“A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) informa que, assim que foi notificada, na manhã desta quarta-feira (27), sobre o desaparecimento de dois empregados terceirizados, que atuam na vigilância do Passaúna e que faziam rondas de barco, acionou instituições ligadas à busca e salvamento (Polícia Militar e Corpo de Bombeiros). Equipes do GOST (Grupo de Operações de Socorro Tático) estão atuando no local e a Sanepar vai ajudar nas buscas com a utilização de drones”.