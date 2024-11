Bairros de Curitiba e da região metropolitana enfrentam problemas no abastecimento de água nesta quarta-feira (27), por motivos diferentes: a realização serviços de manutenção emergencial na rede e também, de higienização em reservatórios da Sanepar em Curitiba e região. Confira mais detalhes abaixo.

Manutenção emergencial

A manutenção emergencial no sistema de distribuição de água do Sistema de Abastecimento Integrado de Curitiba afeta diferentes bairros de Curitiba e Colombo, nesta quarta-feira.

De acordo com a Sanepar, a previsão é a de que o sistema volte a operar durante a noite desta quarta e a de que a normalização no abastecimento ocorra gradativamente, no início da manhã de quinta-feira (28).

Bairros que podem ficar sem água durante os trabalhos de manutenção:

Curitiba

Atuba

Santa Cândida

Colombo

Campo Pequeno

Curitibano

Osasco

Roça Grande

Limpeza em reservatórios da Sanepar

Com mais de 270 reservatórios de água tratada em Curitiba e região metropolitana, a Sanepar planeja e realiza manutenções e higienização constantes, procurando manter a qualidade da água distribuída. Ao todo, 53 desses reservatórios são de grande porte e seis deles (Parolin, Mercês, Bairro Alto, Campo Comprido, Arujá e Corte Branco) passarão por higienização nos próximos dias.

Nesta quarta-feira, a higienização acontece no Reservatório do Parolin. Este reservatório começou a operar em 2006, possui capacidade de armazenar 15.000 metros cúbicos e atende 53 mil pessoas.

O serviço é feito desde às 8h desta quarta, com normalização prevista pela companhia para a manhã de quinta-feira (28).

Bairros que podem ficar sem água durante a higienização:

Curitiba

Água Verde

Guaíra

Parolin

Prado Velho

Rebouças

Vila Fanny

Com caixa d’agua

Segundo a Sanepar, a recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), é de que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros, o que permite que o local se mantenha abastecido com água tratada por 24 horas, no mínimo. Dependendo do tipo de uso da água da Sanepar de cada imóvel, no entanto, a caixa-d’água precisará ter mais capacidade de armazenamento para atender às necessidades do cliente.

Para manter a potabilidade, a companhia recomenda também a higienização da caixa-d’água dos imóveis. A atividade não exige conhecimento qualificado, embora existam empresas especializadas nesse tipo de serviço. Caso deseje realizar a limpeza por conta própria, a Sanepar preparou um vídeo e uma lista das recomendações, disponível no site da empresa.