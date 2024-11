Calor em Curitiba deve chegar aos 31ºC nesta quarta-feira! Veja a previsão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

De olho no tempo!

A quarta-feira (27) vai ser de calor em Curitiba e em todo o Paraná, com as temperaturas ultrapassando os 30°C em várias cidades. Mas apesar do tempo bom, uma frente fria deve chegar ao estado nos próximos dias, trazendo chuva.

Segundo o Climatempo, a partir de quinta-feira (28), o tempo começa a mudar por conta da passagem de uma frente fria pela faixa litorânea, que favorece a canalização de muita umidade da faixa norte-brasileira. Mesmo com a chuva, a previsão para Curitiba aponta 28ºC.

Após a passagem desse sistema, o tempo será mais frio, mas sem formação de geadas. Para a próxima semana, a capital pode ter 14ºC.

E nesta quarta?

De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a instabilidade atmosférica volta a se fazer presente no Paraná intensificando a sensação térmica. Há a possibilidade de eventuais temporais localizados.

Em Curitiba, a máxima pode chegar a 31°C nesta quarta. Já em Antonina, no Litoral do Paraná, o termômetro pode bater 34°C.