BR-376 vira um verdadeiro caos após acidente com caminhão sem motorista

Um acidente envolvendo um caminhão gerou um verdadeiro caos na BR-376, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, na manhã desta quarta-feira (27). O acidente ocorreu no sentido Santa Catarina e causou um congestionamento gigante no trecho. Apesar da gravidade do acidente, ninguém ficou ferido.

A carreta estava estacionada em posto de combustíveis, quando começou a se movimentar sozinha, pela contramão, até bater contra a mureta. O “caminhão fantasma”, sem motorista, percorreu mais de 240 metros até o impacto.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta perdeu o controle e bateu na mureta central que divide as pistas. Por volta das 7h30 a carreta ainda estava lá e o trânsito enorme. Uma ambulância da concessionária que administra o trecho foi deslocada ao local para prestar atendimento.

Não há feridos, mas um congestionamento gigante no sentido Santa Catarina, já que de três faixas apenas uma está livre. O fluxo de veículos foi liberado por completo por volta das 8h.

A PRF aguarda a chegada de um guincho específico para retirada do veículo acidentado. O acidente foi no sentido Santa Catarina, mas o trânsito também está complicado no sentido Curitiba.

Contorno Leste complicado

O acidente na BR-376 ja causa um congestionamento também no Contorno Leste. Motoristas que transitam pelo trecho precisam ter muita paciência e, se possível, evitar o local.