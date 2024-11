Curitibano transforma mistérios do sono em história em quadrinhos

A qualidade do sono tem sido foco de estudos científicos e preocupação crescente entre profissionais de saúde, com pesquisas apontando que a redução no tempo de descanso está associada a uma série de riscos para a saúde física e mental. Segundo o Ministério da Saúde, 72% dos brasileiros têm algum distúrbio do sono. Atento a esse contexto, Vitor Rizzo, acadêmico de Medicina da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná (Fempar), lançou o livro O Misterioso Mundo do Sono, uma narrativa que alia ciência e imaginação para explicar os fundamentos do sono ao público em geral.

Em formato de graphic novel (termo que designa histórias mais longas e densas retratadas em quadrinhos) a obra narra a jornada de Jake, um jovem estudante que planeja passar a noite acordado para estudar para uma prova importante, mas acaba adormecendo e embarcando em uma viagem por dentro de seu próprio cérebro.

Durante a expedição cheia de aventuras e aprendizado, Jake conhece Ray, um guia que o conduz pelos diferentes processos cerebrais envolvidos no sono, incluindo fases como o sono REM e o sono profundo, além de explicar como o descanso influencia a memória e o aprendizado. Com o apoio de ilustrações e uma linguagem acessível, o livro traduz conceitos complexos da neurociência para leitores de todas as idades.

“A ideia do livro surgiu em uma conversa com um amigo. Queríamos transformar um tema científico, às vezes técnico e complexo, em algo mais lúdico e acessível”, explica Rizzo, que além de estudante de Medicina, é também um entusiasta de quadrinhos e neurociência.

Após iniciar sua pesquisa sobre o sono, ele buscou a orientação do professor Dr. Ilton Santos da Silva e conseguiu uma bolsa do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) Mackenzie, o que colaborou para o desenvolvimento do projeto.

“A Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná tem um papel importante ao incentivar a iniciação científica e a criatividade entre os acadêmicos. Com objetivo de formar médicos e médicas que possam contribuir com a sociedade, além da prática da medicina”, diz a diretora geral da instituição, Dra. Carmen Marcondes Ribas.

Negligência

A aventura se divide em sete capítulos e combate o mito de que trabalhar enquanto os outros dormem traz vantagens, mostrando que a privação de sono pode comprometer a saúde e o desempenho cognitivo. “As pessoas estão negligenciando a importância do sono, e dormindo cada vez menos. Isso acontece com o personagem no livro, porém dentro do cérebro ele vê os processos acontecendo e aprende que precisa do sono para fortalecer o aprendizado e as memórias do dia”, explica Rizzo.

Com glândulas, hormônios e outras estruturas aparecendo como personagens da história, Jake aprende sobre o adormecer, enfrenta pesadelos e passa pelos estágios mais profundos do sono, com informações científicas sendo compartilhadas de forma divertida e acessível. O Misterioso Mundo do Sono inclui notas de rodapé que detalham os conceitos científicos para quem deseja se aprofundar no tema.

As ilustrações foram feitas pela artista visual Sarah Rodmann, amiga de Vitor dos tempos de colégio. A dupla trabalhou por um ano para chegar ao resultado final. “Foi um grande desafio encontrar uma forma visual e narrativa que pudesse simplificar temas complexos sem perder a essência científica”, conta.

O livro trata de uma forma criativa sobre essa importante função fisiológica que ocupa um terço de nossas vidas. O sono insuficiente aumenta o risco de doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes, além de provocar comprometimento cognitivo com prejuízo da memória, atenção e aprendizado. Por isso, a leitura de O Misterioso Mundo do Sono é recomendada para toda a família, pois dormir bem é fundamental para todos os seres humanos.