Supermercado paranaense abre loja especial na Grande Curitiba

A rede de hipermercados Condor vai inaugurar nesta quarta-feira (27), a segunda loja em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. Com um investimento de R$ 40 milhões, a nova unidade abrange uma área total de 8.500 metros quadrados, sendo 3.000 metros de área de vendas.

Uma das novidades vai ser o “Espaço Mundo Saudável”, que vai reunir produtos voltados para a saúde e dietas especiais, o “Espaço Monte seu Bar” com ampla variedade bebidas, incluindo opções nacionais e importadas, bem como acessórios para coquetéis. Este setor se destaca pela sua moderna comunicação visual, que utiliza pontas de gôndola digitais.

No setor de perfumaria, a proposta se assemelha à dos free shops, com áreas dedicadas ao público masculino e feminino, oferecendo uma seleção de produtos de higiene e beleza. A nova unidade do Condor ainda conta com seções tradicionais, como mercearia, hortifruti, açougue com cortes especiais, fiambreria, padaria e confeitaria, atendendo assim a todas as necessidades do consumidor.

“A expectativa é que a nova loja não apenas atenda à demanda local, mas também contribua para o fortalecimento da economia da região, gerando empregos e promovendo o desenvolvimento sustentável em Fazenda Rio Grande. A inauguração deste novo espaço é um reflexo do compromisso do Condor em oferecer mais do que um simples ponto de vendas, mas sim um verdadeiro centro de compras que valoriza a qualidade e a experiência do cliente”, destacou o presidente da rede, Pedro Joanir Zonta.

O Condor está localizado na Avenida Portugal, 2170, no bairro Gralha Azul, tendo atendimento de segunda a sábado, das 8h às 22h, e aos domingos e feriados, das 8h às 20h.

Novos mercados

A rede de supermercados Festval inaugura simultaneamente quatro lojas em Curitiba nesta terça-feira (26). Recentemente a empresa anunciou a incorporação das unidades da Verde Mais.

As novas lojas são Festval Verde Mais Xaxim, na Rua Francisco Derosso, 481; Festval Verde Mais Hauer, na Rua Tenente Francisco Ferreira de Souza, 1315; Festval Verde Mais Vila Izabel, na Av. Presidente Arthur da Silva Bernardes, 493, e Festval Verde Mais Cabral, localizado na Av. Anita Garibaldi, 1060.