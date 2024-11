Mega Sena 2800 milionária premia três apostas de Curitiba; Resultado!

Três apostas de Curitiba acertaram as cinco dezenas do concurso 2800 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (26). No geral, ninguém cravou todos os números que foram 01-13-19-46-50-57.

Dos bilhetes curitibanos, os três foram feitos em lotéricas (Cassino Loterias, Loteria São Braz e Pote de Ouro), sendo que cada um vai levar para casa R$47.024,00.

O prêmio estimado é de R$ 60 milhões para o próximo sorteio marcado para quinta-feira (28).

Como jogar na Mega-Sena?

O interessado precisa fazer uma aposta de seis a 20 números nas lotéricas credenciais pela Caixa, ou no site especial de loterias do banco. Participam do próximo concurso todas as apostas registradas até 19h do dia do sorteio.

A aposta mínima custa R$ 5, e você tem direito de escolher seis dezenas de 1 a 60. Se quiser colocar um número a mais para aumentar as chances de acerto, o preço do jogo sobe para R$ 35.

Cidade Loteria Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR CASSINO LOTERIAS 6 Não Simples 1 R$47.024,00 CURITIBA/PR LOTERIAS SAO BRAZ LTDA 6 Não Simples 1 R$47.024,00 CURITIBA/PR POTE DE OURO 6 Não Bolão 8 R$47.024,00 GUAIRA/PR LOTERICA GRANDE LAGO 6 Não Simples 1 R$47.024,00 LONDRINA/PR LOTERICA DA MADRE 6 Não Simples 1 R$47.024,00