Bombeiros encontram no Passaúna os corpos dos vigilantes e de mais um pescador

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram, no fim da manhã desta quinta-feira (28) o corpo de dois vigilantes que estavam desaparecidos deste a manhã de quarta-feira, após o naufrágio do barco em que eles estavam. Os corpos dos homens, que trabalhavam para uma empresa de vigilância terceirizada para a Sanepar estavam próximos ao barco. As buscas tinham sido retomadas na manhã desta quinta-feira.

Os corpos estavam próximos do barco, em um dos quadrantes criados pelos bombeiros para a realização das buscas. Um dos corpos já tinha sido retirado no fim da manhã e outro será resgatado logo em seguida.

O achado dos corpos foi possível por meio da utilização de um sonar, que indicou a localização das vítimas.

A criminalística foi acionada e os corpos serão encaminhados ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML)

Naufrágio no Passaúna

As vítimas estavam num barco que virou na manhã desta quarta-feira (27). Dois homens, de 26 e 33 anos, trabalhavam como vigilantes de uma empresa privada terceirizada que monitora o local. Eles ainda não foram localizados.

Em nota, a Sanepar informou que faz a gestão de toda a Área de Proteção Ambiental (APA), desde 1980. A empresa estadual é responsável pelas normas de uso do lago do reservatório e seu entorno, e também pela fiscalização de atividades aquáticas ali realizadas – como passeios de caiaque, de canoa havaiana e a prática de stand up paddle.

Pescador encontrado morto na Represa

Outro caso no mesmo local movimentou mais equipes do Corpo de Bombeiros. Uma pessoa afirmou ter avistado um barco virado, que possivelmente seria de seu amigo. Este segundo naufrágio ocorreu na quarta-feira, no período da tarde.

Segundo os Bombeiros, por existir a busca dos vigilantes em andamento na represa Passaúna, foi acionado outra equipe para primeira intervenção, que localizou um corpo preso a uma rede de pesca.

Após intervenções, conseguiram desenroscar a vítima que estava presa em uma rede de pesca. Acionado IML ao local.