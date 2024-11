Bombeiros retomam buscas no Passaúna contando com equipamento especial

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os bombeiros retomaram, na manhã desta quinta-feira (28), as buscas aos dois vigilantes que desapareceram após um naufrágio de um barco na Represa do Passaúna, em Araucária, região metropolitana de Curitiba. Ambos estão desaparecidos deste a manhã de quarta-feira, quando pessoas ouviram, inclusive, gritos de socorro e um barco afundado.

Nesta quarta-feira equipes de resgate iniciaram busca de superfície logo após o desaparecimento dos homens. Foi localizando um colete da empresa que faz segurança da represa, com crachá de identificação.

Segundo os Bombeiros, após contato com a empresa foi confirmado que se tratava de um barco utilizado para monitoramento da represa e que havia dois seguranças a bordo. O GOST foi acionado para auxiliar nas buscas com mergulho equipado.

Nesta quinta-feira as equipes vão utilizar um Sonar para tentar encontrar os desaparecidos.

Foto: Corpo de Bombeiros / colaboração. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Naufrágio no Passaúna

As vítimas estavam num barco que virou na manhã desta quarta-feira (27). Dois homens, de 26 e 33 anos, trabalhavam como vigilantes de uma empresa privada terceirizada que monitora o local. Eles ainda não foram localizados.

Em nota, a Sanepar informou que faz a gestão de toda a Área de Proteção Ambiental (APA), desde 1980. A empresa estadual é responsável pelas normas de uso do lago do reservatório e seu entorno, e também pela fiscalização de atividades aquáticas ali realizadas – como passeios de caiaque, de canoa havaiana e a prática de stand up paddle.