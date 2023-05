Que tal viajar por Curitiba: Largo da Ordem, Praça Carlos Gomes, Paço da Liberdade, Teatro Guaíra, Passeio Público, Palácio Iguaçu, Museu Oscar Niemeyer… mais de 40 pontos diferentes da cidade. Com o projeto Curitiba Por Cima, realizado pelo fotógrafo Marcelo Araújo, a viagem toda é feita sem nem tirar os pés do chão.

Quem conhece a capital, seja numa visita rápida, sendo morador há anos, ou até que tenha nascido mas por algum motivo já não mora mais em Curitiba, agora pode passar um tempo relembrando a paisagem da cidade. Basta acessar o site Curitiba Por Cima.

“Quando eu tive a ideia de realizar este projeto, não imaginava o quão grande e desafiador seria. Sobrevoar boa parte da cidade de Curitiba com um pequeno (mas altamente tecnológico) drone, não foi uma missão fácil”, conta o fotógrafo.

Foto: Marcelo Araújo / divulgação.

O projeto nasceu no início da pandemia, em março de 2020, e não tem data para terminar. Marcelo já trabalhava com tours virtuais em 360° para construtoras e incorporadoras. Mesmo sabendo que o projeto daria muito trabalho, o fotógrafo não resistiu. “Até pegar todos os macetes, eu levei alguns meses para aprender a fazer a fotografia necessária para o tour. Muito estudo, muitos testes com o drone e depois de um tempo, resultado começou a sair”, explica.

Durante 12 meses, o profissional foi colhendo fotos aéreas e panoramas. Aos poucos, o projeto foi crescendo, com muito esforço e muita dedicação. Horas de capturas, horas e horas em edição de imagens. “A ideia era, além de capturar as belezas de Curitiba, traçar uma rota pelos atrativos turísticos locais. Parques, praças, museus, lugares históricos e recheados de história. Contar e mostrar tudo isso de uma maneira diferente e inovadora. Uma maneira limpa e moderna”, finaliza.

