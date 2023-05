A pista de skate do Jardim Ambiental, localizada na rua Schiller, no bairro Alto da XV, em Curitiba, começou a passar por reforma na segunda-feira (22). A prefeitura estimou um prazo de 5 a 6 meses para entrega da obra. O investimento aplicado vai ser de R$ 650 mil.

O local é bastante conhecido na capital, referência para os esportistas desde 1978, ano em que a pista foi construída para a prática do esporte. De acordo com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o trabalho agora consiste em demolir toda a pista e fazer uma nova, mantendo o traçado original.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Uma das curiosidades da obra, é que debaixo da pista há um rio, ou seja, vai ser preciso fazer uma nova fundação, com uma área maior, para aumentar a durabilidade da pista. O local nunca passou por uma reforma abrangente como essa, desde quando foi construído. Até então, foram realizadas somente manutenções pontuais, feitas inclusive, pelos próprios usuários.

Antes do início da obra, percebia-se que a pista precisava de reparos e manutenção. Algumas rachaduras deixavam o ponto irregular, o que poderia provocar um acidente. Um contêiner já estava no lado de fora para ser utilizado como apoio e depósito dos materiais que serão retirados do espaço esportivo.

Contêiner instalado ao lado da pista irá abrigar material para a reforma. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Lembra da polêmica?

Em maio, um cartaz ao lado de uma fita de demarcação zebrada foi colocado na pista de skate, informando que o local público seria privatizado e que os usuários teriam que pagar para utilizar a pista. A prefeitura poucos dias depois negou o fato.

A real é que a ação foi uma campanha publicitária feita por sindicatos contrários a privatização de locais públicos.

