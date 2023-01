Dois vereadores de Jataizinho, na região Norte do Paraná, participaram de duas sessões extraordinárias da Câmara Municipal com o pé na areia e copo na mão direto de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. De acordo com a legislação da Câmara de Jataizinho, a participação de maneira remota não é proibida, mas gerou polêmica na cidade.

As sessões foram realizadas na segunda-feira (16) com o objetivo de discutir e aprovar a proposta do aumento salarial do prefeito, vereadores e secretários. Durante a transmissão da sessão, é fácil notar na chamada de vídeo que os vereadores estão debaixo de um guarda-sol. Com o microfone desligado, eles conversam entre si, dão risada e pedem silêncio para outros banhistas. Nas imagens, Brandão aparece bebendo algo em um copo térmico e Barbosa chega a bocejar e perguntar se estava faltando muito para terminar a sessão.

Brandão disse em entrevista para a RPC que ele e o colega decidiram participar da reunião devido a importância dos projetos. Resolvemos participar dessa forma sem constranger ninguém para prestar nosso serviço como parlamentar, pois se tratava de projetos importantes”, disse o vereador. Questionado sobre o tinha dentro do copo, relatou que era água. “Durante a reunião estava bebendo água”, explicou Brandão.

Em nota, o vereador Bruno Barbosa informou que não teve tempo de ir embora da praia antes do início da sessão, e que optou por participar da discussão para garantir os votos necessários para a aprovação dos projetos.

Reajuste nos salários

Com a aprovação dos projetos, o salário dos vereadores foi reajustado em 5,93%, subindo de R$ 5,1 mil para R$ 5.470,28. Também sofreram aumento, no mesmo percentual, os vencimentos do prefeito, de R$ 18,2 mil para R$ 19,3 mil, do vice-prefeito, de R$ 7,8 mil para R$ 8.366,00, e dos secretários municipais, de R$ 6,6 mil para R$ 7.079,00.

