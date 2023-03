Morreu, aos 46 anos, na manhã desta terça-feira (14), o vereador de Colombo Paulo Cezar Heua. Conhecido como Cezinha Heua (PSL), ele estava no seu primeiro mandato como vereador na cidade de Colombo, na região metropolitana de Curitiba.

Cezinha foi candidato a vereador em 2020 e estava em seu primeiro mandato, sendo eleito com quase 900 votos. Também foi candidato à Deputado Estadual pelo município recebendo mais de 2.700 votos. O vereador era pedagogo por profissão e tinha 46 anos.

A morte do parlamentar gerou grande comoção nas redes sociais. Autoridades do município, assim como o atual prefeito Helder Lazarotto, o vice-prefeito Professor Alcione, lamentaram a perda. O vereador foi atuante nas causas sociais, com grande foco para política de atenção aos idosos, além da defesa da educação.

