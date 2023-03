A ministra Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) se sentiu indisposta e foi internada nesta segunda-feira (13) em Brasília após cancelar sua agenda prevista para o dia.

De acordo com a assessoria de imprensa do ministério, a ministra está com sintomas de gripe e aguarda o resultado de mais exames testes de Covid e dengue deram negativo.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente, ela “está bem e segue em observação, seguindo orientação médica”. Marina Silva está em um hospital particular da capital federal.

“Com sintomas de gripe, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, cancelou a agenda na tarde desta segunda-feira (13) e foi internada em Brasília para realização de exames”, disse o ministério em nota.

“Testes para Covid e dengue deram negativo. A ministra está bem e segue em observação, seguindo orientação médica.”

Marina Silva desmarcou, entre outros compromissos, a declaração à imprensa que daria nesta segunda com o vice-chanceler e ministro da Economia e Ação Climática da Alemanha, Robert Habeck.

No começo de março, a ministra esteve em Roraima e visitou a Terra Indígena Yanomami para verificar a situação na região. Também viajou a Belém e encontrou líderes políticos.

Marina foi candidata à Presidência em 2010 e 2014 e ministra do Meio Ambiente nos dois primeiros mandatos de Lula, de 2003 a 2008.